Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Πρώτη απόλυση εργαζόμενης σε προνοιακή δομή (βίντεο)

Η πρώτη απόλυση γυναίκας που δεν εμβολιάστηκε σε δομή φροντίδας. Δηλώσεις του δικηγόρου της απολυμένης στον ΑΝΤ1.

Γεγονός είναι η πρώτη απόλυση γυναίκας, εργαζομένης σε μονάδα φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, επειδή δεν είχε εμβολιαστεί.

Ο δικηγόρος της, Χ. Κατσιβαρδάς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" τόνισε ότι η γυναίκα αρνήθηκε να εμβολιαστεί για λόγους υγείας, διατηρώντας μια επιφύλαξη για το εμβόλιο.

"Διατύπωσε τις ενστάσεις της αλλά διατηρούσε απαρεγκλίτως τα ισοδύναμα μέτρα προστασίας περιστολής της διασποράς του ιού" τόνισε.

"Η απόλυση επήλθε ως εσχάτη των ποινών, παρά το ότι ακόμα δεν είχε προηγηθεί η θέσπιση της ΚΥΑ, η οποία προέβλεπε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους υγειονομικούς" πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν θα κάνει τελικά το εμβόλιο, ο δικηγόρος της απάντησε ότι θα το κάνει εάν και εφόσον υπάρχουν όλα τα επιστημονικά εχέγγυα και τεκμήρια της δώσουν τις λύσεις, για τις οποίες έχει δικαίωμα να ενημερωθεί.

