Πατούλης - Φωτιά στα Βίλια: εντολή εκκένωσης δίνει μόνο ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής

Έμμεσες αιχμές απο τον Περιφερειάρχη Αττικής, για την εντολή εκκένωσης που δεν δίδεται, ενώ το πύρινο μέρωπο απειλεί τον οικισμό.

«Δεν υπήρξε εισήγηση της Πυροσβεστικής για να υπάρξει εκκένωση των Βιλίων, ενώ το πύρινο μέτωπο ήταν έξω από τον οικισμό των Βιλίων», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, αναφορικά με την πυρκαγιά στα Βίλια, η οποία απειλεί τα σπίτια του χωριού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο κ. Πατούλης είπε ότι «τόσο ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής που συντονίζει την επιχείρηση κατάσβεσης, όσο και ο «Αττικάρχης» της Πυροσβεστικής, έκριναν ότι οι άνεμοι θα γυρίσουν και η φωτιά δεν θα απειλεί τον οικισμό, αλλά θα κινηθεί προς την παλιά εθνική οδό, προς την πλευρά της Οινόης».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε ακόμη στην επικουρική παρουσία των δυνάμεων της Περιφέρειας και των ΟΤΑ από το πρωί, ώστε να συνδράμουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης, τονίζοντας με νόημα ότι η επιχειρησιακή ευθύνη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ανήκει αποκλειστικά στην Πυροσβεστική και τους επιτελείς της.

