Κοινωνία

Πυροσβεστική: 42 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα και τις δυνάμεις που επιχείρησαν για την κατάσβεσή τους.

Από τις 7 το απόγευμα της Τρίτης έως τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης εκδηλώθηκαν 42 δασικές πυρκαγιές. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν οι δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 16η Αυγούστου 2021, σε δασική έκταση, στη Λαυρεωτική είναι οριοθετημένη και παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε όλη την έκταση της. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.





είναι οριοθετημένη και παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε όλη την έκταση της. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 16η Αυγούστου 2021, σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Βιλίων είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 427 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων 9 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 149 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα.

Για την συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 19 ελικόπτερα και 10 αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200).

Συνδρομή παρέχουν, ο Ελληνικός Στρατός με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μηχανήματα έργου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: Βλάβη στο Aqua Star με 516 επιβάτες

Φωτιές - Αυτοψίες: Αυξάνονται τα “κόκκινα” κτήρια

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης