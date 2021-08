Πολιτική

Μητσοτάκης για Εύβοια: Άμεσα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους

Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τις επιχειρήσεις που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Σύσκεψη της επιτροπής με τη συμμετοχή του Σταύρου Μπένου.

Στίγμα των άμεσων, αλλά και των μεσοπρόθεσμων πρωτοβουλιών, που αναλαβάνει η Κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχυθούν άμεσα οι πυρόπληκτοι, αλλά και να καταστεί εφικτή το συντομότερο δυνατόν η ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής της Β. Εύβοιας έδωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προήδρευσε το απόγευμα σύσκεψης με αντικείμενο την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών της Β. Εύβοιας, στην οποία συμμετείχε ο επικεφαλής της αρμόδιας ειδικής επιτροπής, Σταύρος Μπένος.

«Οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών και ζητώ απ' όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί να κάνουν χρήση της πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορέσουν το συντομότερο δυνατόν να πάρουν τους πρώτους πόρους για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν να χτίζουν τις ζωές τους», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη λειτουργία απόψε του arogi.gov.gr, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Η πλατφόρμα arogi.gov.gr θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους έχουν πληγεί, με μία αίτηση, να μπορέσουν να εξασφαλίσουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης έτσι ώστε να ξεκινήσουν το έργο της οικοδόμησης των σπιτιών τους ή της ανασυγκρότησης των επιχειρήσεών τους» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία προχωρά άμεσα σε αντιπλημμυρικά έργα και σε ενέργειες για την απομάκρυνση της καμένης ύλης.

Παράλληλα, τόνισε πως η επιτροπή υπό τον κ. Μπένο θα εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας, πάντα σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Ο σκοπός για τον οποίο ζήτησα από τον Σταύρο Μπένο να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας είναι ακριβώς διότι πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα την επόμενη ημέρα της βόρειας Εύβοιας με μια ολιστική προσέγγιση, αξιοποιώντας τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος αλλά και σκεπτόμενοι έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο και αυτό ακριβώς προσδοκώ από την δουλειά την οποία θα κάνει ο Σταύρος», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε, επίσης ότι, καθώς η πυρκαγιά στην Εύβοια επηρέασε «όλο το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής», αποφασίστηκε όλες οι επιχειρήσεις του νησιού να απαλλαχθούν από την υποχρέωση επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής.

«Άρα, όλες οι επιχειρήσεις της βόρειας Εύβοιας -ασχέτως αν έχουν πληγεί ή όχι- ουσιαστικά δεν θα επιστρέψουν στο κράτος ούτε ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία είχαν λάβει. Είναι και αυτή μια έμμεση αλλά πιστεύω ουσιαστική στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Είναι η πιο τιμητική και πιο πατριωτική πρόσκληση που μου έγινε στο διάστημα των 43 ετών που είμαι στη δημόσια ζωή. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να πω όχι», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Μπένος. Ο ίδιος παρουσίασε στη σύσκεψη τον οδικό χάρτη για το σχέδιο ολιστικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της βόρειας Εύβοιας, με όλες τις επιμέρους μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα για:

ειδικά πολεοδομικά σχέδια

master plan για το νέο δάσος

συγκοινωνιακές μελέτες για κρίσιμες υποδομές και δίκτυα

μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό και το εργασιακό μέλλον

μελέτη για αγροδιατροφή

μελέτη νέας τουριστικής ταυτότητας

μελέτη για πράσινη ζώνη, ψηφιακό κύμα και χώρο καινοτομίας.

«Πρέπει δηλαδή να δράσουμε ολιστικά, με κέντρο τους πολίτες τους πονεμένους της περιοχής, αλλά και με απόλυτη σύμπνοια. Δεν υπάρχει κανένας χώρος για καπετανάτα», συμπλήρωσε ο Σταύρος Μπένος και αναφέρθηκε στις τρεις φάσεις του προγράμματος: άμεσα μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες, αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αναγέννηση της περιοχής,

Στην συνεδρίαση έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκος Μαντζούφας, ο σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Βάρρας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, ο δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Ιωάννης Κοτζιάς, ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης και ο υπεύθυνος των Προγραμμάτων “Διάζωμα” Ευδόκιμος Φρέγκογλου.

