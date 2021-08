Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών και εξέφρασε τη στήριξή του και την εμπιστοσύνη του στα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών και εξέφρασε τη στήριξή του και την εμπιστοσύνη του στα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άντρες του Σώματος για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν, και την αυτοθυσία που έχουν επιδείξει στις δύσκολες επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

