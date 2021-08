Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Ιεράπετρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση πυρπσβεστικών δυνάμεων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Επισκοπή Ιεράπετρας.

Επιχειρουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές αλλά και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ κάνει ρίψεις και το ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Παράλληλα επιχειρούν και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Σύμφωνα με το radiolasithi.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο κοντά στη δεύτερη διασταύρωση της κοινότητας στο δρόμο προς Παχειά Άμμο.

ΠΗΓΗ: radiolasithi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Χρυσοχοΐδης - Παναγιωτόπουλος από τον Έβρο: Ασφαλή και απαραβίαστα τα σύνορα

Κτηνωδία από τους Ταλιμπάν: Έδεσαν τα μάτια στρατηγού και τον εκτέλεσαν (βίντεο-σοκ)