Eurostat: Ακριβό το ψωμί στην Ελλάδα - στα ύψη τα σιτηρά

Η τιμή του ψωμιού και των σιτηρών ποικίλλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιες οι τιμές.

Πάνω από τον μέσο δείκτη τιμών στην ΕΕ βρισκόταν το 2020 η τιμή του ψωμιού και των σιτηρών στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Η τιμή του ψωμιού και των σιτηρών ποικίλλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς το 2020 ήταν περίπου δυόμισι φορές υψηλότερη στη Δανία (η ακριβότερη τιμή στην ΕΕ) από ό,τι στη Ρουμανία (η φθηνότερη τιμή στην ΕΕ).

Όταν τα επίπεδα τιμών συγκρίνονται με τον μέσο δείκτη τιμών της ΕΕ (100), τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η τιμή του ψωμιού και των σιτηρών ήταν η υψηλότερη στη Δανία (με δείκτη επιπέδου τιμών 153), ακολουθούμενη από την Αυστρία (135), το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία και τη Σουηδία (127), την Κύπρο (120), τη Μάλτα (115), την Ιταλία (113). Ο αντίστοιχος δείκτης τιμών στην Ελλάδα ήταν 110 (η 12η ακριβότερη τιμή στην ΕΕ).

Κοντά στον μέσο δείκτη τιμών της ΕΕ (100) βρίσκεται η τιμή του ψωμιού και των σιτηρών στη Γερμανία (102), στην Πορτογαλία (98) και στην Ολλανδία (95). Αντίθετα, τα επίπεδα τιμών για το ψωμί και τα σιτηρά ήταν τα χαμηλότερα στη Ρουμανία (δείκτης τιμών 56), στη Βουλγαρία (67) και στην Πολωνία (70).

