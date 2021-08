Κοινωνία

Ραφήνα: σύλληψη 42χρονου με μίνι οπλοστάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν από το Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Στη σύλληψη ενός 42χρονου ημεδαπού προέβησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Κλιμάκιου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών ''ΤΟΜΠΥ''.

Ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής για παράβαση του νόμου 4139/2013 ''περί εξαρτησιογόνων ουσιών'' και του νόμου 2168/93 ''περί όπλων''.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και διακριτικής επιτήρησης, σε νομότυπο έλεγχο που διενεργήθηκε από τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάστημα του 42χρονου εντοπίστηκαν μια κοντόκαννη καραμπίνα που περιείχε οκτώ φυσίγγια, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 10εκ., μια μεταλλική χατζάρα με μήκος λάμας 36εκ., μια νάιλον συσκευασία που περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 18,40 γρ., το χρηματικό ποσό των 1.230,00 ευρώ και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σε περαιτέρω έλεγχο που διενεργήθηκε από τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε οικίες του 42χρονου, βρέθηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 75,71 γρ., ένα μεταλλικό δοχείο που περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 19,70 γρ., ένα κυνηγετικό όπλο, μια θήκη φύλαξης-μεταφοράς του όπλου, μια κυνηγετική καραμπίνα με τη θήκη φύλαξης-μεταφοράς, τέσσερις γεμιστήρες όπλων, μια συσκευή αντι-κρουστική όπλου, μια συσκευή φακού σκόπευσης, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 10εκ., ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 09εκ., 362 φυσίγγια κυνηγετικού τύπου, μια ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: αεροδιακομιδή 14χρονου στη Θεσσαλονίκη

Πυροσβεστική: 41 φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Ζάκυνθος - Δολοφονία 37χρονης: Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός