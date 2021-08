Life

Νίκος Οικονομόπουλος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Με κορονοϊό νοσηλεύεται από την Πέμπτη στον Ευαγγελισμό ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσίασε επιπλοκές του κορονοϊού και ειδικότερα πνευμονολογικά προβλήματα εισήχθη για νοσηλεία σε απλή κλίνη covid.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος δεν έχει εμβολιασθεί κατά της COVID-19, παρουσίασε επιπλοκές και ειδικότερα πνευμονολογικά προβλήματα.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε βρεθεί στη Μύκονο για να γεμίσει τις μπαταρίες του και να απολαύσει την ανεμελιά και τον καθαρό αέρα του κυκλαδίτικου νησιού. Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησε και το νέο του τραγούδι με τίτλο “Πρώτη θέση”.

