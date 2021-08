Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: την Τρίτη οι αποφάσεις της κυβέρνησης

Ποιοι χώροι θα λειτουργούν ως αμιγείς. Πώς θα προσέρχονται στην εργασία τους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Τι θα ισχύσει στα σχολεία.

Την Τρίτη αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της η κυβέρνηση για το πώς θα κινούνται οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας στους χώρους εργασίας τους, σε καφέ, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ως αμιγείς θα λειτουργούν οι εσωτερικοί χώροι σε μπαρ, εστιατόρια και καφέ, ενώ μόνο εμβολιασμένους θα δέχονται τα θέατρα, τα σινεμά αλλά και τα γήπεδα.

Στα εμπορικά καταστήματα η είσοδος αναμένεται να είναι ελεύθερη σε όλους, μειώνοντας όμως τον αριθμό των πελατών που θα εισέρχονται σε αυτά.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προσέρχονται στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται ένα εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα με επιβάρυνση του ανεμβολίαστου.

Στην εκπαίδευση, δάσκαλοι, καθηγητές και διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά τεστ ανά εβδομάδα με δικά τους έξοδα.

Τέλος, οι μαθητές θα εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή μετά από δύο self test ανά εβδομάδα.

