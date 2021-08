Πολιτική

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα

«Αυτά που βλέπετε στα κανάλια είναι τα μισά από αυτά που συμβαίνουν», είπε ανακουφισμένος ευχαριστώντας την ελληνική Κυβέρνηση για τις ενέργειες της.

Επέστρεψε το βράδυ στην Αθήνα από το Λονδίνο ακόμη ένας Έλληνας πολίτης που εργαζόταν στο Αφγανιστάν.

Ο Παναγιώτης Κουμουτσάκος, ο οποίος εργαζόταν για το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, σε δηλώσεις του αφού έφτασε στο αεροδρόμιο, ευχαρίστησε την κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς και τις πρεσβείες στο Ισλαμαμπάντ και στο Λονδίνο.

«Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση που μπόρεσε και κίνησε κάποια νήματα που έπρεπε να κινηθούν άμεσα», είπε.

Ο απεγκλωβισμός του έγινε από την Βρετανία, κατόπιν συνεννοήσεων των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, μετά από σχετικές οδηγίες του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ήταν σε συνεχή επαφή μαζί του και του παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τις ίδιες πηγές.

«Πρόκειται για καθαρό εμφύλιο και δεν θέλω να πω περισσότερα από σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν ακόμα. Αυτά που βλέπετε στα κανάλια είναι τα μισά από όσα συμβαίνουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, είναι καθαρά πολεμική», πρόσθεσε.

Άλλος ένας Έλληνας πολίτης έφτασε στο Κατάρ, έχοντας απεγκλωβιστεί από τις ΗΠΑ. Αναμένεται να αφιχθεί στα Χανιά αύριο περί τις 18.00 μέσω Αθηνών. Η ελληνική πρεσβεία στη Ντόχα του παρέχει προξενική συνδρομή.

