Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Αυξήθηκαν τα ραντεβού μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Φαίνεται να αποδίδει η στρατηγική της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση του προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Σημαντική αύξηση στον προγραμματισμό ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, από την Δευτέρα έως την Πέμπτη προγραμματίστηκαν 53.000 νέα ραντεβού, ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με τις μέρες πριν από την Γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έως την Παρασκευή είχαν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση περισσότεροι από 5,89 εκατομμύρια πολίτες, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι “αγγίζουν” τα 5,6 εκατομμύρια.

Η στρατηγική της Κυβέρνησης για τον εμβολιασμό, φαίνεται πάντως να αποδίδει, όπως δείχνουν και τα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα οποία καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση των εμβολιασμών σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στις ιδιωτικές δομές γήρατος και αναπηρίας τον Ιούλιο το ποσοστό εμβολιασμού των εργαζομένων ήταν στο 62%, ενώ σήμερα είναι πάνω από το 85%. Μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις δημόσιες δομές, όπου τον Ιούλιο ήταν εμβολιασμένο το 45% των εργαζομένων, ενώ σήμερα έχει εμβολιαστεί το 90% του συνόλου.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα δόθηκε στη δημοσιότητα από την ελληνική κυβέρνηση νέο video “Τηρούμε τα μέτρα και εμβολιαζόμαστε” με αναλυτικές συμβουλές για την ασφαλή επιστροφή από τις διακοπές.

