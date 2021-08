Κόσμος

Henri: Η τροπική καταιγίδα στο Ρόουντ Άιλαντ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις βορειανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε η τροπική καταιγίδα, που σαρώνει τα πάντα.

Η τροπική καταιγίδα Χένρι έφθασε στην στεριά, στις ακτές των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, ενώ οι αρχές πληθαίνουν τις εκκλήσεις προς τους κατοίκους για να επιδείξουν προσοχή απέναντι στους κινδύνους πλημμυρών και διακοπών της ηλεκτροδότησης.

Η καταιγίδα έπληξε τις αμερικανικές ακτές στο ύψος του Ρόουντ Άιλαντ στις 12.15 τοπική ώρα σήμερα, σύμφωνα με της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων είχε ανακοινώσει ότι οι άνεμοι έχουν ταχύτητα μέχρι 95 χλμ/ώρα..

Ειδήσεις τώρα:

Έγκλημα στον Βόλο: ανακρίνονται μέλη της ίδιας οικογένειας

Βόνιτσα: ανήλικη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την μητέρα της

Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου