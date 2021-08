Κορονοϊός - Σον Πεν: να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Life

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε σε πρωτοσέλιδα όταν αρνήθηκε να επιστρέψει στα γυρίσματα της νέας του σειράς μέχρι να εμβολιαστούν όλοι!

Ο Σον Πεν υποστηρίζει σθεναρά ότι όλοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19 και τώρα ζητά ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός.

«Υπάρχουν, ξέρετε, ορισμένα εδάφια, στη Δεύτερη Τροπολογία, τα οποία πραγματικά πιστεύω» είπε ο Πεν στον Μάικλ Σμέρκονις κατά την εμφάνιση του στην εκπομπή του στο CNN. «Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσετε ότι, με κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να τριγυρνάς σημαδεύοντας με ένα όπλο το πρόσωπό κάποιου, γιατί αυτό συμβαίνει με τους ανεμβολίαστους».

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε πρόσφατα σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα, όταν αρνήθηκε να επιστρέψει στα γυρίσματα της νέας του σειράς για το Starz μέχρι να εμβολιαστούν όλα τα μέλη του καστ και του συνεργείου και εξήγησε την απόφασή του. «Δεν ήθελα να νιώθω συνένοχος σε κάτι που φροντίζει τη μία ομάδα και όχι την άλλη» είπε. «Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν» συνέχισε. «Πιστεύω ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό, όπως το να ανάβεις τους προβολείς στο αυτοκίνητο τη νύχτα».

Σύμφωνα με τον Σον Πεν οι μη εμβολιασμένοι ανήκουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. «Υπάρχουν εκείνοι που, μόλις ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) δώσει την πλήρη έγκριση, θα προχωρήσουν στον εμβολιασμό» είπε και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν παγιωθεί σε ένα είδος ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού και σε μια πολιτική ταυτότητα που έχει πάρει κάπως παράδοξα αυτό το ζήτημα σε κάτι που ξεχνά ότι στις ΗΠΑ, ολόκληρη η ιστορία μας, όλα βασίζονται στο να είμαστε ανεξάρτητοι γιατί κατανοούμε την αλληλεξάρτηση. Αυτή είναι η ιστορία των επιτυχημένων πραγμάτων σε αυτή τη χώρα».

