Σικελία: γυναίκα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της (εικόνες)

Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία. Ο δράστης πυροβόλησε θανάσιμα την πρώην του την ώρα που εκείνη περπατούσε ανέμελα σε κεντρικό δρόμο.

Μια ακόμη γυναίκα έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της στην Ιταλία. Η νεαρή Βανέσα Τζαπαλά, 26 ετών, δολοφονήθηκε από τον πρώην αρραβωνιαστικό της στο χωριό Άτσι Τρέτσα, κοντά στην Κατάνη της Σικελίας.

Ο δράστης, 38 χρόνων, πυροβόλησε θανάσιμα την κοπέλα την ώρα που εκείνη περπατούσε ανέμελα σε κεντρικό δρόμο του χωριού μαζί με μια φίλη και την ξαδέρφη της. Έπειτα από έρευνες που κράτησαν δεκαέξι ώρες, οι καραμπινιέροι βρήκαν τον δολοφόνο απαγχονισμένο μέσα στο χωράφι ενός θείου του. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Οι φίλες της Βανέσα κατέθεσαν στους εισαγγελείς ότι η άτυχη κοπέλα δεχόταν συνεχείς απειλές και παρενοχλήσεις από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος δεν ήθελε να δεχθεί την απόφασή της να χωρίσουν. Η 26χρονη είχε καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές την βίαιη και απειλητική αυτή συμπεριφορά, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να μπορέσει να προστατέψει την ζωή της.

Στην Ιταλία, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 39 γυναικοκτονίες, δράστες των οποίων είναι πρώην σύντροφοι και σύζυγοι των θυμάτων.

