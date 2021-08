Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ στην Αθήνα (εικόνες)

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου παίκτη του Ολυμπιακού.



Στην Αθήνα έφτασε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι είναι «ευλογία αυτό που πρόκειται να συμβεί».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που επιτέλους θα έχω την ευκαιρία να παίξω στην Ελλάδα. Είναι ευλογία και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που πρόκειται να έρθει. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να πιάσουμε δουλειά.

Έχουμε πολλά καλά κομμάτια στο ρόστερ και πρέπει απλά να γίνουμε ομάδα. Έχουμε καλή ομάδα. Περιμένω να γνωρίσω τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου για να γίνουμε μία ομάδα».

Για τους λόγους της απόφασής του να παίξει στον Ολυμπιακό: «Θέλω πάντα να κερδίζω. Πέρυσι δεν πήγα στα playoffs, ούτε εγώ ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω για αρχή. Βήμα-βήμα να προχωράμε. Ο Σεπτέμβριος έχει παιχνίδια για τις ελληνικές διοργανώσεις στα οποία θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι στην Euroleague. Είναι το δεύτερο σπίτι μου η Ελλάδα. Με υποδέχτηκαν και είναι τεράστια ευκαιρία για μένα που θα παίξω στον Ολυμπιακό».

Για το τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα: «Δουλεύω όλο το καλοκαίρι, προσπαθώ να βελτιώνομαι. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να γίνει καλύτερη και φυσικά να προσθέσω κι εγώ στοιχεία στο παιχνίδι μου».

