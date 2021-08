Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: μείωσε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υγειονομικές Αρχές των ΗΠΑ στην οποία συμμετείχαν υγειονομικοί εμβολιασμένοι με Pfizer και της Moderna.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer και της Moderna κατά της Covid-19 μειώθηκε από 91% σε 66% από τότε που η παραλλαγή Δέλτα έγινε κυρίαρχη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από μελέτη στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα υγείας και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία σε έξι Πολιτείες και η οποία διεξήχθη με σκοπό να εξεταστεί η απόδοση των εμβολίων σε πραγματικές συνθήκες. Οι συμμετέχοντες εξετάζονταν εβδομαδιαίως για συμπτωματικές και ασυμπτωματικές λοιμώξεις.

Σχεδόν όλοι οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είχαν εμβολιαστεί με τα εμβόλια της Pfizer ή της Moderna.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Απριλίου 2021, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην πρόληψη της μόλυνσης ήταν 91%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τον κύριο ομοσπονδιακό οργανισμό δημόσιας υγείας της χώρας.

Όμως, κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που η παραλλαγή Δέλτα έγινε κυρίαρχη, δηλαδή όταν ήταν υπεύθυνη για περισσότερο από το 50% των κρουσμάτων σύμφωνα με την αλληλουχία, η αποτελεσματικότητα έπεσε στο 66%.

Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν, ωστόσο, ότι αυτή η μείωση μπορεί να μην προκλήθηκε μόνο από την παραλλαγή Δέλτα, αλλά και από μια αποτελεσματικότητα που φθίνει με την πάροδο του χρόνου.

«Ενώ αυτά τα ενδιάμεσα δεδομένα υποδηλώνουν μια μέτρια μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων για την Covid-19 στην πρόληψη της μόλυνσης, το γεγονός ότι η μείωση των λοιμώξεων παραμένει σε ποσοστό 66% υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη σημασία και το όφελος του εμβολιασμού», υπογραμμίζουν οι συντάκτες αυτής της μελέτης.

Τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα δημοσιότητα δεν διέφεραν μεταξύ της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της Moderna και αυτού της Pfizer.

Αυτή η μείωση της αποτελεσματικότητας έναντι της παραλλαγής Δέλτα έχει επισημανθεί από διάφορες μελέτες, ακόμη και αν το ακριβές μέγεθος διαφέρει από την μια στην άλλη.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρότειναν την περασμένη εβδομάδα οι υγειονομικές αρχές για να ανακοινώσουν εκστρατεία αναμνηστικού εμβολιασμού από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η οποία θα αφορά όλους τους Αμερικανούς ενήλικες που έλαβαν τη δεύτερη δόση τους οκτώ μήνες νωρίτερα.

Η προστασία των εμβολίων έναντι σοβαρών περιπτώσεων της νόσου, νοσηλείας και θανάτων, ωστόσο, παραμένει υψηλή, επιμένουν οι αρχές.

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα από τα CDC, που διεξήχθη σε ασθενείς στο Λος Άντζελες από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου, δείχνει ότι οι μη εμβολιασμένοι είχαν 29 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν σε σχέση με αυτούς που εμβολιάστηκαν.

Η Δέλτα έγινε κυρίαρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Ιουλίου και σήμερα είναι υπεύθυνη για πάνω από το 98% των λοιμώξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Charlie Watts: Πέθανε ο ντράμερ των Rolling Stones

Παραολυμπιακοί Αγώνες: στη “μάχη” 44 Έλληνες αθλητές

Βάνα Μπάρμπα: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της