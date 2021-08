Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Ακπόμ στην Θεσσαλονίκη

Λεπτομέρειες απομένουν για να ενταχθεί στο δυναμικό του ΠΑΟΚ ο Τσούμπα Ακπόμ.



Ο Αγγλος, με καταγωγή από τη Νιγηρία, επιθετικός, έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη για τον «Δικέφαλο» και αφού υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις θα δεσμευτεί με την ομάδα.



Ο Ακπόμ θα αποκτηθεί από τους «ασπρόμαυρους» για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με δανεισμό από την Μίντλεσμπρο, με την προοπτική αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.



Η αγγλική ομάδα ήταν αυτή που τον απέκτησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, «χτυπώντας» την... πόρτα του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε στο δυναμικό του τον ποδοσφαιριστή από το καλοκαίρι του 2018.

