ΠΑΟΚ: Θλάση ο Ροντρίγκο Σοάρες

Ο Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για τον τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με τη Ριέκα.

Παροπλισμένο αγωνιστικά θα έχει, αναγκαστικά, για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες τον Ροντρίγκο Σοάρες ο ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός υποβλήθηκε στις 20/8 σε μαγνητική τομογραφία για τον τραυματισμό που αποκόμισε στο, εντός έδρας, ευρωπαϊκό παιχνίδι του «Δικεφάλου» με τη Ριέκα (19/8), το αποτέλεσμα της οποίας φανέρωσε πως το πρόβλημά του αφορά σε θλάση 1ου προς 2ου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο.

Ο Ροντρίγκο Σοάρες θα κινηθεί το προσεχές διάστημα με την απαιτούμενη θεραπεία και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα επανακάμψει, μετά από είκοσι περίπου ημέρες, σε δράση για τους «ασπρόμαυρους».

