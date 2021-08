Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πάνω από 9 δις το πρωτογενές έλλειμμα

Ποιοι φόροι στήριξαν τα έσοδα του προϋπολογισμού. Αναλυτικά τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.



Σε 9,063 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό το 7μηνο εφέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,602 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7,463 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26,969 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 636 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου (ΜΠΔΣ) 2022- 2025. Παρά την είσπραξη ANFAs ποσού 644 εκατ. ευρώ που δεν είχε προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022- 2025, τα σημαντικά μειωμένα έσοδα από το ΠΔΕ τον Ιούλιο 2021 είναι ο βασικός λόγος της εν λόγω μείωσης.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29,461 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 651 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 24,375 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 101 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022- 2025.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου- Ιουλίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 4,4%, ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 92 εκατ. ευρώ ή 1,1%, ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%, ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,7%, Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 18,8%, Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 11,5%, Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,2%, Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 182,5%, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 69 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 61 εκατ. ευρώ ή 2,8%, Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 16 εκατ. ευρώ ή 10,0%, Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 2,8%, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 163 εκατ. ευρώ ή 16,4%, Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 11,9%, Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 175 εκατ. ευρώ ή 12,2%, Μεταβιβάσεις κατά 216 εκατ. ευρώ ή 6,3%, λόγω υποεκτέλεσης του ΠΔΕ και παρά την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 29 εκατ. ευρώ ή 2,0%

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,9%, λόγω του ότι το εισπραχθέν τίμημα από την πώληση του «Ελληνικού» καταγράφηκε τον Ιούλιο ως χρηματοοικονομική συναλλαγή (πώληση μετοχών).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,492 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ από το στόχο (2,508 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,177 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,027 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,997 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 723 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,422 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 739 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,235 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 181 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022- 2025.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούλιο 2021, είναι οι κάτωθι:

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 50 εκατ. ευρώ, ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ, Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 22 εκατ. ευρώ, Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 13 εκατ. ευρώ, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 80 εκατ. ευρώ, Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 23 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 14 εκατ. ευρώ, ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ, Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ, Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 99 εκατ. ευρώ, Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 169 εκατ. ευρώ, Μεταβιβάσεις κατά 255 εκατ. ευρώ, Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (440 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 106 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,044 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου- Ιουλίου 2021 ανήλθαν στα 39,483 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,067 δισ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου (40,551 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022- 2025.

Η υποεκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 858 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 424 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους.

Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 361 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 189 εκατ. ευρώ ή 4%. Οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε προγράμματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου, έχει ως εξής:

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας (μισθωτών) ύψους 1,871 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,618 δισ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ, η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 715 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν, η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία, η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις περιφέρειες ύψους 493 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, και οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου- Ιουλίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4,727 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

