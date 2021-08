Κόσμος

Γαλλία - Μπαρνιέ: Υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2022

Οι δεσμεύσεις του για τους τζιχαντιστές και τις μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν.



Ο πρώην διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, ο βετεράνος της πολιτικής Μισέλ Μπαρνιέ, 70 ετών, ανήγγειλε χθες Πέμπτη την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2022, προβάλλοντας το όραμα της γαλλικής δεξιάς για τη «συμφιλιωμένη Γαλλία».

Ο κ. Μπαρνιέ, στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων (Les Republicains, LR, δεξιά) είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 πως θέλει να «περιορίσει και να ελέγξει» τη μετανάστευση, να ξαναβάλει «τη δουλειά, την αξιοσύνη στο επίκεντρο της κοινωνίας μας», να δώσει αγώνα εναντίον «της κλιματικής αλλαγής που ανατρέπει τα πάντα».

«Είμαι υποψήφιος για να γίνω ένας πρόεδρος που θα σέβεται τους Γάλλους και θα κάνει σεβαστή τη Γαλλία. Βρισκόμαστε σε πολύ απαιτητικούς καιρούς. Ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι επικίνδυνος, ασταθής, εύθραυστος. Η χώρα μας πάει άσχημα. Χρειάζεται εναλλακτικός δρόμος για να συμφιλιωθούμε, να ενωθούμε και να δράσουμε μαζί αληθινά», εξήγησε στην εφημερίδα Le Figaro χθες βράδυ.

Αναφερόμενος στην ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ο κ. Μπαρνιέ τόνισε πως η χώρα του «έχει ηθικό καθήκον να προσφέρει άσυλο» σε εκείνους «που εργάστηκαν για αυτήν», αλλά «πρέπει να επίσης να πούμε ότι δεν θα υποδεχθούμε τους πάντες», επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να υπάρξει «μορατόριουμ» στη μετανάστευση ώστε να αναδιαμορφωθούν «όλες οι διαδικασίες» και να υπάρξει συνεννόηση με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών για να «συμβάλλουν να ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές με αντάλλαγμα τη δική μας αναπτυξιακή βοήθεια».

Δεσμεύθηκε να «εντείνει τον αγώνα εναντίον του τζιχαντισμού παντού» και να αφιερώσει «το 3% του ΑΕΠ» στην άμυνα και στην έρευνα.

Η είσοδος του κ. Μπαρνιέ στην κούρσα αυξάνει σε τέσσερις τους υποψήφιος στην εσωκομματική διαδικασία των LR. Το κόμμα αναμένεται τον Νοέμβριο, αν κανένας από τους τέσσερις δεν έχει ξεχωρίσει, να επιλέξει τον υποψήφιό του.

Ο κ. Μπαρνιέ, πέραν του ότι ανέλαβε να χειριστεί τη διαπραγμάτευση για το Μπρέξιτ εξ ονόματος της ΕΕ, έχει μακρά σταδιοδρομία: διετέλεσε βουλευτής, γερουσιαστής και μέλος πολλών κυβερνήσεων της γαλλικής δεξιάς τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, αναλαμβάνοντας διάφορα χαρτοφυλάκια (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Γεωργίας κ.ά.). Υπήρξε επίσης δύο φορές μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1999-2004 και 2010-2014).