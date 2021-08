Κοινωνία

Φωτιά στην Κυψέλη: Κάηκαν αυτοκίνητα

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Από την φωτιά κάηκαν ολοσχερώς 4 οχήματα.



Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί του Σαββάτου σε οικοπεδικό χώρο, στην οδό Τροίας στην Κυψέλη στην οποία βρίσκονται οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.



Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

Aπό τα οχτώ αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα εκεί, τα τέσσερα κάηκαν ολοσχερώς.

Το οικόπεδο ανήκει στην Τριάντειο Σχολή ωστόσο εδώ και χρόνια είναι εγκαταλελειμμένο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

