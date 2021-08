Αθλητικά

Ολυμπιακός – Europa League: Το πρόγραμμα του στον όμιλο

Με εντός έδρας αναμέτρηση ξεκινούν οι υποχρεώσεις των πρωταθλητών. Δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα.

Με εντός έδρας παιχνίδι θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League ο Ολυμπιακός. Όπως γνωστοποίησε η UEFA οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Αντβερπ στο Καραϊσκάκη στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα του Μαρτίνς στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε Τουρκία και Γερμανία για να αγωνιστεί με Φενερμπαχτσέ και Άιντραχτ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

16/09 22:00 Ολυμπιακός – Αντβέρπ

30/09 19:45 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

21/10 22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ολυμπιακός

04/11 19:45 Ολυμπιακός – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

25/11 22:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

09/12 19:45 Αντβέρπ – Ολυμπιακός

