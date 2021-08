Life

Πέθανε η Έλενα Μένεγου

Σοκ προκάλεσε ο θάνατος της Έλενας Μένεγου.

Έφυγε από τη ζωή η αστρολόγος Έλενα Μένεγου.

Η ίδια εμφανιζόταν σε εκπομπές περιφερειακών καναλιών και ο θάνατός της έγινε γνωστός μέσα από τα social media.

Τα αίτια του θανάτου της Έλενας Μένεγου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Τον Ιούνιο, η ίδια με ανάρτησή της στο Facebook, έκανε έκκληση για οικονομική βοήθεια, καθώς ήταν άρρωστη.....

