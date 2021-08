Κοινωνία

Αγριογούρουνα: Το Δασαρχείο Πεντέλης αναστέλλει τη δίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δράση δίωξης των αγριογούρουνων είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 31/8

Αναστέλλεται η δράση δίωξης αγριόχοιρων που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 31/8 στους Δήμους Διονύσου και Κηφισιάς, σύμφωνα με έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης

Στο ίδιο έγγραφο, το Δασαρχείο τονίζει μεταξύ άλλων ότι "Η Υπηρεσία μας θα επανεξετάσει την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου για την αποτροπή διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου, καθόσον από την έκταση που θα λάμβανε χώρα η δράση την 31-8-21, μεταφέρεται πληθυσμός σε αυτές. Στην παρούσα χρονική περίοδο θα εντατικοποιηθεί το μέτρο της παγίδευσης των αγριόχοιρων εντός του οικιστικού ιστού σε κλωβούς και απελευθέρωσής των στο περιβάλλον

από όπου προήλθαν, μέτρο που ούτως η άλλως είναι σε εξέλιξη και έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν".

Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Διονύσου επισημαίνει: "Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αλλαγή στάσης του Δασαρχείου, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης διαμαρτυρίας του Δήμου Διονύσου αλλά και των αντιδράσεων φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών, που προκάλεσε την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά, σύμφωνα με την οποία αποτρέπεται το ενδεχόμενο θανάτωσης αθώων ζώων. Είναι προφανές ότι μια τέτοια αποτρόπαια πράξη κανείς νοήμων πολίτης δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί και γι'αυτό δεν πρόκειται να συμβεί".

Ειδήσεις σήμερα

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Από 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή

Ο Σεμέδο αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό

Πέθανε η Έλενα Μένεγου