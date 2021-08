Πολιτική

Ανασχηματισμός - ΣΥΡΙΖΑ: ο Αποστολάκης έγινε αποστάτης για πρόσκαιρα αξιώματα

Σκληρή επίθεση προς τον Ευάγγελο Αποστολάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο μετά την ανακοίνωση της υπουργοποίησης του ναυάρχου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αξιωματική αντιπολίτευση για την υπουργοποίηση του πρώην υπουργού Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, της κυβέρνησής της, αναφέρει ότι, «ο κ. Αποστολάκης την περασμένη Δευτέρα ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τη πρόταση που του έκανε ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει στη θέση του κ. Χαρδαλιά.

Ο κ. Τσίπρας του ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια επιλογή και με τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης την επιδιώκει, δηλαδή σε επίπεδο εντυπώσεων και προσώπων και όχι ουσίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δεν αποτελεί πρόσκληση σε συνεννόηση αλλά πρόσκληση σε αποστασία.

Ο κ. Αποστολάκης τον διαβεβαίωσε ότι δε πρόκειται με αυτούς τους όρους να αποδεχθεί να γίνει υπουργός της δεξιάς

Προφανώς, για λόγους που μόνο εκείνος γνωρίζει, στη πορεία άλλαξε γνώμη.

Του ευχόμαστε καλή τύχη

Ωστόσο καλό είναι να ξέρει ότι η ιστορία ποτέ δεν λυπήθηκε όσους δεν αναγνωρίζουν ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες σημαντικότερες από τα πρόσκαιρα αξιώματα», καταλήγει η σκληρή ανακοίνωση.

