Θεοχάρης σε Κικίλια: Παραδίδω το brand “Ελλάδα”

Ο Χάρης Θεοχάρης παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Τουρισμού στον Βασίλη Κικίλια

«Η Ελλάδα εμπεδώνει το 2021 την ηγετική της θέση στον παγκόσμιο τουρισμό» ανέφερε ο Χάρης Θεοχάρης παραδίδοντας το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου στον Βασίλη Κικίλια.

«Παραδίδω κάτι πραγματικά πολύτιμο. Το brand "Ελλάδα". Πονέσαμε και δουλέψαμε με κάθε ικμάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσεις με το ίδιο πνεύμα» σημείωσε και τόνισε ότι δεν νοείται κανένας ευφησυχασμός. «Μπροστά σου είναι ένας δύσκολος αγώνας, ένα ματς που δεν λήγει ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.

«Ο Χάρης Θεοχάρης αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις. Ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της πανδημίας. Δώσαμε μαζί μια τεράστια μάχη για τη βαριά βιομηχανία της χώρας» δήλωσε από την πλευρά του ο Βασίλης Κικίλιας.

«Εδώ δεν περισσεύει κανείς η εμπειρία σου είναι πάρα πολύ σημαντική για μας» σημείωσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι θα έχει άριστη συνεργασία με τη Σοφία Ζαχαράκη αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

