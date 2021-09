Αθλητικά

Super League: το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Με καθυστέρηση ξεκινά το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής.

Επιτέλους «λευκός καπνός» στη Super League! Μετά την επίλυση της εκκρεμότητας με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού ενέκρινε την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος και πλέον, έστω και με καθυστέρηση τριών εβδομάδων, η νέα σεζόν θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου.

Στο Αγρίνιο θα ακουστεί το εναρκτήριο σφύριγμα του νέου πρωταθλήματος της Super League, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στις 6:15 μ.μ. Η αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Αστέρα Τρίπολης θα ανοίξει την αυλαία της περιόδου 2021-22, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Την Κυριακή 12/9 θα γίνουν συνολικά τέσσερις αγώνες, μεταξύ αυτών του πρωταθλητή Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, του κυπελλούχου ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα και της ΑΕΚ με τον νεοφώτιστο Ιωνικό, ενώ η 1η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 13/9 στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9

18:15, Γηπ. Παναιτωλικού : Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης

20:30, Γηπ. "Απ. Νικολαϊδης": Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9

18:15, Πανθεσσαλικό Στάδιο : Βόλος-Λαμία

19:00, Γηπ. Τούμπας : ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

20:30, ΟΑΚΑ : ΑΕΚ-Ιωνικός

20:30, Γηπ. "Γ. Καραϊσκάκης": Ολυμπιακός-Ατρόμητος

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9

19:30, Γηπ. "Κλ. Βικελίδης" : Αρης-ΟΦΗ

