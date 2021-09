Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για ανεμβολίαστους υγειονομικούς: Άρση αναστολής όσων εμβολιαστούν έστω και τώρα

Τροπολογία για την άρση της αναστολής προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας

Όποιος δεν εμβολιαστεί θα παραμείνει σε καθεστώς αναστολής για όσο χρειαστεί, αναφέρει σε δήλωση του για τους υγειονομικούς, που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι με τροπολογία θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους υγειονομικούς εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής με την πρώτη δόση, να αρθεί το καθεστώς της αναστολής και να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά τους με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού τους.

Η δήλωση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη:

«Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού του προσωπικού του ΕΣΥ θεσπίστηκε προκειμένου να συμβάλλει στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η συντριπτική πλειονότητα των υγειονομικών, όχι μόνο έχει εμβολιαστεί, αλλά έχει δώσει μάχη για τον εμβολιασμό των πολιτών. Ο νόμος εφαρμόζεται για τους λίγους ανεμβολίαστους που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων που προστρέχουν στο σύστημα υγείας. Η εφαρμογή του γίνεται με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Και στην εφαρμογή αυτή δεν θα υπάρξει παρέκκλιση. Όποιος δεν εμβολιαστεί θα παραμείνει σε καθεστώς αναστολής για όσο χρειαστεί.

Δεδομένου, όμως, ότι δεν έχουμε τιμωρητική διάθεση, με τροπολογία που προωθούμε, δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους υγειονομικούς εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής με την πρώτη δόση, να αρθεί το καθεστώς της αναστολής και να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά τους με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού τους».

