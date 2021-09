Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Δερβενοχώρια

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ είχαν προηγηθεί άλλοι δύο σεισμοί απο το ίδιο επίκεντρο, λίγα λεπτά νωρίτερα.

Σεισμική δόνηση, ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00 της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 26 χλμ. βόρεια βορειοδυτικά της Αθήνας , στα Δερβενοχώρια, και γι’ αυτό έγινε και ιδιαίτερα αισθητός στην Πρωτεύουσα.

Δώδεκα λεπτά νωρίτερα απο το ίδιο επίκεντρο, αλλά σε εσιτακό βάθος 5 χιλιομέτρων καταγράφηκε άλλος ένας σεισμός, εντάσεως 3,1 Ρίχτερ.

Ανάμεσα σε αυτές τις δονήσεις υπήρξε και άλλος ένας σεισμός, εντάσεως 2,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Σεισμός καταγράφηκε το πρώι και στην Θήβα, εντάσεως 4 Ρίχτερ, τον οποίο έχουν ακολουθήσει αρκετές δονήσεις μέσα στην ημέρα, μικρότερης έντασης.

