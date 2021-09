Παράξενα

Βόλος: καταδίκη γιού που γρονθοκόπησε τον πατέρα του

Ο πατέρας έκανε μήνυση και η υπόθεση εκδικάστηκε από Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που έκρινε ένοχο τον γιό.

Κάθε άλλο παρά... στοργικός αποδείχθηκε ο γιος ενός ηλικιωμένου που δεν δίστασε να γρονθοκοπήσει τον πατέρα του, επειδή δεν του έδινε χρήματα! Το επεισόδιο συνέβη έξω από το σπίτι της οικογένειας στον Βόλο και ο πατέρας μήνυσε τον γιο του που καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο.

Το θύμα λογομαχούσε με τον γιο του μέσα στο αυτοκίνητό του, το βράδυ της Δευτέρας, καθώς εκείνος ζητούσε επίμονα χρήματα. Όταν αρνήθηκε να του δώσει, ο 40χρονος απείλησε ότι θα τον σκοτώσει και μάλιστα τον γρονθοκόπησε και έσπασε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Ωστόσο, εντοπίστηκε από αστυνομικούς που τον αναζητούσαν μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο πατέρας του, συνελήφθη και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου του άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή, απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Την Πέμπτη, ο 40χρονος που είναι χρήστης ναρκωτικών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος.

