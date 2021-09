Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο.

Αυξήθηκε σημαντικά το Σάββατο ο αριθμός των νεκρών απο επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αυξητικές τάσεις συνεχίζει να παρουσιάζει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 2286 κρούσματα στην Ελλάδα. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 22 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 583 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 246, στην Αχαΐα 126, στην Λάρισα 78, στην Μεσσηνία 61 και στο Ηράκλειο 58.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





