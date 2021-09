ABBA: Αποκλειστικές εικόνες από την επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος

Life

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την συνάντηση του συγκροτήματος που άφησε το δικό του στίγμα στην παγκόσμια μουσική.

Οι ΑΒΒΑ, ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών, που έχει πουλήσει περισσότερους από 385 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο, θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ, 40 χρόνια μετά τη διάλυσή τους.

Οι AΒΒΑ κυκλοφόρησαν ήδη ένα νέο τραγούδι, ενώ τον Νοέμβριο θα κυκλοφορούσαν το άλμπουμ τους. Ταυτόχρονα προετοιμάζονται για μία τελείως διαφορετική συναυλία αφού πάνω στη σκηνή θα συναντηθούν οι ABBA του σήμερα με τους ABBA από το παρελθόν.

Μέσω του ΑΝΤ1 μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι ψηφιακοί χαρακτήρες των μελών του συγκροτήματος. Στο εγχείρημα συμμετείχαν πάνω από 850 άνθρωποι.

Σαράντα χρόνια μετά η μουσική των ABBA ετοιμάζεται να κατακτήσει και πάλι την παγκόσμια μουσική σκηνή.

