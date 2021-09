Κοινωνία

Καιρός - Βόρεια Εύβοια: Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές.

Παρά τη γενικότερη τάση εξασθένησης των καιρικών φαινόμενων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, στη Βόρεια Εύβοια, στην Ανατολική Θεσσαλία και στις Σποράδες αναμένονται ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις από αργά απόψε έως αύριο το πρωί. Λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια συνιστάται προσοχή από το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επειδή μπορεί να προκληθούν πλημυρικά φαινόμενα.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά (πλην Θράκης), που σταδιακά θα εξασθενήσουν σημαντικά και από το πρωί θα περιοριστούν στο Ιόνιο και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών υπάρχει και για τα ορεινά της Κρήτης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 28, στη Θεσσαλία από 16 έως 27, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στην Ανατολική Στερεά από 18 έως 27, στη Δυτική Στερεά από 21 έως 29, στην Πελοπόννησο από 17 έως 31, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 30, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 21 έως 28, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 32, στις Κυκλάδες από 20 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 27 και στην Κρήτη από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ ενώ στον Νότιο Ευβοϊκό Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

