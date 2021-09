Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης ο εμβολιασμός

Η υφυπουργός Υγείας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τους στόχους στα πλαίσια των νέων καθηκόντων της.

«Όλοι θέλουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας», τόνισε η υφυπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπενθυμίζοντας ότι, το ΕΣΥ άντεξε παρά τα δέκα χρόνια κρίσης, ορισμένες φορές καλύτερα και από άλλες χώρες.

«Κουβεντιάζουμε συνεχώς, ακούμε όλων τις απόψεις, αλλά οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα αφορούν όλους», είπε κληθείσα να σχολιάσει πάγια αιτήματα των υγειονομικών.

Σχετικά με το εμβόλιο τόνισε πως, «το 99,9% των επιστημόνων λένε ‘ναι’ στο εμβόλιο, είναι πολύ λίγοι αυτοί που λένε όχι», επισημαίνοντας πως, «ήταν τα εμβόλια έχουν αρχίσει να παίρνουν έγκριση. Είναι κανονικά φάρμακα».

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, ο κορονοϊός έχει πάρα πολλές παρενέργειες μακροχρόνια», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως «κοντεύουμε τα 5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως».

Η υφυπουργός Υγείας έκανε λόγο για «τεράστια παραπληροφόρηση από τα social media» και επανέλαβε ότι, «θα δώσουμε βάρος στην ενημέρωση των πολιτών».

Τέλος, είπε πως «δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για τον εμβολιασμό και δεν υπάρχει. Είναι θέμα ασφάλειας και αναμφισβήτητων στοιχείων και πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης».

