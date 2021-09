Συνταγές

Τούρτα σοκολάτας από τον Πέτρο Συρίγο

Γλυκό "πειρασμός" στην πρεμιέρα της εκπομπής "Το Πρωινό'. Βήμα - βήμα η συνταγή...

Τριπλή τούρτα σοκολάτα έφτιαξε στην πρεμιέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ο Πέτρος Συρίγος.

Δείτε τα υλικά και βήμα - βήμα τη συνταγή για σίγουρη επιτυχία.

Συστατικά για την τριπλή τούρτα σοκολάτας

Για το παντεσπάνι

130 γρ κακάο

230 ml βραστό νερό

290 ml γάλα

250 γρ βούτυρο θερμ.δωμ

600 γρ ζάχαρη

5 αυγά

2 βανίλιες 360 γρ αλεύρι γ.ο.χ

8 γρ μπέικιν πάουντερ

6 γρ σόδα

3 γρ αλάτι

Για την λευκή Κρέμα

600γρ γάλα

100 γρ ζάχαρη

20 γρ αλεύρι

20 γρ κορν φλάουρ

3 κρόκους

1 βανίλια

40 γρ βούτυρο

150 γρ κρέμα γάλακτος

Για το γλάσο σοκολάτας

300 ml κρέμα γάλακτος

300 γρ κουβερτούρα

1 κτς μέλι

Η συνταγή για τη τριπλή τούρτα σοκολάτας

Για το παντεσπάνι

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170 βαθμούς

Στο καδο του μίξερ χτυπάμε με το σύρμα σε μέτρια προς δυνατή ένταση τα αυγά με

την ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα μαζί με το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει, προσοχή μην μας καεί θέλουμε μόνο να ζεσταθεί.

Σε ένα μπολ βάζουμε τα στερεά υλικά, αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, σοδα, αλάτι και βανίλιες.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το κακάο, προσθέτουμε το βραστό νερό και ανακατεύουμε με το σύρμα.

Ενσωματώνουνε τα υλικά.

Προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ το μείγμα με το κακάο, ανακατεύουμε στη συνέχεια προσθέτουμε τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε.

Μοιράζουμε το μείγμα σε 3 τσέρκια 20εκ στα οποία έχουμε βάλει ή λαδόκολλα ή βούτυρο με κακάο.

Ψήνουμε για 40 λεπτά.

Βγάζουμε από τον φούρνο αφήνουμε να κρυώσουν καλά, τα ισιώνουμε με ένα μαχαίρι πριονωτό ώστε να μη φουσκώνουν στο κέντρο.

Για την Κρέμα

Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά να βράσει και ανακατεύουμε συνεχώς με ένα σύρμα χειρός.

Μετά από λίγο θα δέσει, αφαιρούμε από τη φωτιά προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε.

Μεταφέρουμε σε ένα σκεύος σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα ή μισή ώρα στην κατάψυξη.

Χτυπάμε την Κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και ενσωματώνουμε πριν στήσουμε την τούρτα με την κρέμα ώστε να αραιώσει λίγο.

Για το γλάσο σοκολάτας

Σε ένα μπολ βάζουμε ψιλοκομμένη τη σοκολάτα.

Σε ένα κατσαρολακι ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και την βάζουμε στην σοκολάτα, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε με μια μαριζ ή σύρμα .

