Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Οικονόμου: Άμεσα στις θέσεις τους οι υγειονομικοί μετά την πρώτη δόση

Για την πορεία του κυβερνητικού έργου, την πανδημία, τους εμβολιασμούς αλλά και την οικονομία τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Τι είπε για τα σχολεία και της έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Η πανδημία εξακολουθεί να σαρώνει τον πλανήτη και δεν προβλέπεται να υποχωρήσει το διάστημα των επόμενων μηνών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η κυβέρνηση έχει διπλό στόχο: την προστασία της δημόσια υγείας και την προοδευτική αποκατάσταση όλων των μορφών του δημόσιου βίου», τόνισε.

Και συνέχισε: «Οι δύο στόχοι προφανώς είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Χωρίς την ανάσχεση της πανδημίας η αποκατάσταση της ζωής στην πληρότητά της δεν είναι εφικτή. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αντιληφθεί ότι ο στόχος να πάρουμε πίσω τις ζωές μας στην πληρότητά τους δεν επιτυγχάνεται στο κενό. Για να το πετύχουμε πρέπει να αξιοποιήσουμε συλλογικά τη δυνατότητα που μας δίνει η επιστήμη. Μέρος της προσπάθειας αυτής είναι ο εμβολιασμός επαγγελματικών ομάδων όπως οι υγειονομικοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς αυξημένης ευθύνης τόσο απέναντι στον εαυτό τους όσο και απέναντι στην κοινωνία, στον συνάνθρωπο, στην πατρίδα μας. Τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι αντίστοιχα και ανάλογα αυτών που έχουν ληφθεί και στον υπόλοιπο κόσμο σεβόμενοι πλήρως το εθνικό και διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Οικονόμου: «δεν θίγουμε σε καμιά περίπτωση τον σκληρό πυρήνα του ιδιωτικού βίου αλλά όσον αφορά στο δημόσιο βίο ο καθένας μας παίρνει αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειές τους οι οποίες είναι και εκ των προτέρων γνωστές.

Απ' την εξέλιξη εφαρμογής των μέτρων, ήταν αναμενόμενο να προκύψουν ορισμένες αρρυθμίες και ήδη αναπτύσσονται δράσεις για την αντιμετώπισή τους. Ανάμεσα στα άλλα ψηφίστηκε τροπολογία για τη διευκόλυνση άμεσων προσλήψεων έκτακτου υγειονομικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν κενά που προκύπτουν από τις αναστολές καθηκόντων όσων επιμένουν να μην εμβολιάζονται».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά: δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση απέναντι σε κανένα. Τουναντίον. Γι αυτό άλλωστε προωθείται σύντομα, αύριο κιόλα, νέα τροπολογία με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους υγειονομικούς εμβολιάζονται να επιστρέφουν στην εργασία τους την επόμενη μέρα μετά την πρώτη δόση και όχι σε 14 μέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Στους δύσκολους καιρούς οι λογικές και υπεύθυνες επιλογές είναι η ασφαλέστερη λύση και αυτές καλούμε όλους να ακολουθήσουν», τόνισε.

Τα μέτρα που εφαρμόζουμε ήδη και όσα έχουμε εξαγγείλει αποβλέπουν πρωτίστως στην αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των σχολείων και των πανεπιστημίων

Όσον αφορά τα σχολεία και την επικείμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Η εμπειρία της πανδημίας έδειξε σε όλους πόσο αναγκαία -μορφωτικά, κοινωνικά- είναι η δια ζώσης εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Τα μέτρα που εφαρμόζουμε ήδη και όσα έχουμε εξαγγείλει αποβλέπουν πρωτίστως στην αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των σχολείων και των πανεπιστημίων. Σε ένα πλαίσιο κανόνων που θα συνδυάζει την υγειονομική ασφάλεια και την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα».

Πρόσθεσε ότι: «Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των φοιτητών στο κάλεσμα για εμβολιασμό βαίνει αυξανόμενη. Αλλά χρειάζεται να ενταθεί. Οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση έχουν κατανοήσει το μέγεθος του διακυβεύματος. Και πρέπει να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Οικογένειες των μαθητών, εκπαιδευτικοί και φυσικά τα παιδιά ηλικίας από 12 ετών και άνω έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν με ασφάλεια για να προστατευτούν απέναντι στον ιό.

Η κυβέρνηση ετοίμασε με σύνεση και σοβαρότητα όλο το πλαίσιο για την επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Επαναλαμβάνω όμως ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από το αν η εκπαιδευτική κοινότητα, οι φοιτητές, οι μαθητές και οι γονείς τους, ανταποκριθούν εν συνόλω στα μέτρα και στα πρωτόκολλα των ειδικών. Με άμεσα διαθέσιμα ασφαλή εμβόλια και με μέτρα καθημερινής προστασίας μπορούμε να προσφέρουμε στη νεολαία μας το μέγιστο δώρο: Τη μόρφωση, τους φίλους τους, τη ζωή τους στην πληρότητά της. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε το σωστό.

Για να κερδίσουμε το στοίχημα για μια ανοιχτή και διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία θα χρειαστεί υπομονή, συνεργασία και προθυμία. Η κυβέρνηση θα βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις της στην κατεύθυνση αυτή».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε πως «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - κατά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης, στη Μασσαλία - αφού υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο, που παρουσιάστηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, ανέλαβε γενναίες και φιλόδοξες δεσμεύσεις. Έξι δεσμεύσεις για την προστασία του θαλάσσιου χώρου και άλλη μια που συνοψίζεται στη φράση ‘να γίνουμε πρωτεργάτες στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την προστασία της φύσης»'.

Όπως εξήγησε ο κ. Οικονόμου: «Οι δεσμεύσεις αυτές για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σηματοδοτούν τη μετάβαση της χώρας μας στη ‘γαλάζια οικονομία' και έρχονται να συμπληρώσουν τις σημαντικές κυβερνητικές πολιτικές για την απολιγνιτοποίηση, τη στροφή στις ΑΠΕ, την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την ηλεκτροκίνηση. Πολιτικές που αφορούν στην πράσινη μετάβαση και αποτελούν ένα από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανάταξης ‘Ελλάδα 2.0'».

Η κυβέρνησή μας δεν ανήκει σε αυτές που εξαγγέλλουν απλώς, αλλά σε αυτές που πραγματώνουν όσα εξαγγέλλουν

Στο τελευταίο κομμάτι της εισαγωγικής τοποθέτησής του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως «πέρα από τις στενές διαστάσεις της επικαιρότητας υπάρχει και το συνολικό έργο της κυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια ζώσα κοινωνία που ενδιαφέρεται για το ουσιαστικό και όχι τόσο για το εντυπωσιακό. Ως κυβέρνηση καθημερινά κερδίζουμε μάχες, μικρές και μεγάλες, που αποβλέπουν στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και την ευημερία των πολιτών. Η αρχή μας είναι ότι χωρίς σχέδιο τίποτα δεν αρχίζει και χωρίς δουλειά τίποτα δεν τελειώνει. Η κυβέρνησή μας δεν ανήκει σε αυτές που εξαγγέλλουν απλώς, αλλά σε αυτές που πραγματώνουν όσα εξαγγέλλουν. Για αυτό θα σας παρουσιάζω, σε τακτική βάση, το κυβερνητικό έργο που συμβάλλει στην προκοπή της Πατρίδας και των ανθρώπων της».

Αναλυτικά, στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

- Στο τομέα της Παιδείας εκτός από τις περίπου 8.100 θέσεις σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, που διατέθηκαν μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται επιπλέον 20.000 θέσεις. Οι εγγραφές όσων πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ μέσω παράλληλου μηχανογραφικού ξεκίνησαν ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται έως τις 10 του μηνός. Στόχος της κυβέρνησης είναι να προσφέρει στις νέες και τους νέους μια σύγχρονη Επαγγελματική Κατάρτιση, σε πεδία που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, που καλλιεργούν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, που μπορούν τελικά να τους προσφέρουν προοπτικές σε επαγγέλματα με ζήτηση.

- Εξετάστηκαν και ολοκληρώθηκαν εντός του Αυγούστου 2021 οι προεγκρίσεις των Τευχών Δημοπράτησης τριών σημαντικών σιδηροδρομικών έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 374 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παράλληλα, προέβη στην προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης ενός ακόμη έργου σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., δικαιούχο του συγκεκριμένου έργου, το οποίο προγραμματίζεται να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Με τις παραπάνω ενέργειες κατέστη δυνατή η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των 4 σιδηροδρομικών έργων, με την αποστολή των δημοσιεύσεων των προκηρύξεών τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Σημειώθηκε μείωση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων για 9ο συνεχή μήνα και παρά την αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 18.753 αιτήματα συνταξιοδότησης συγκριτικά με 12.170 τον Ιούνιο του 2020 και 9.536 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

- Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι -σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat- τον Ιούλιο, η ανεργία στην χώρα μας μειώθηκε στο 14,6% τον έναντι 16,8% τον Ιούλιο του 2020.

- Την ίδια στιγμή, νέα ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική της κυβέρνησης, την οικονομία και τις προοπτικές της χώρας έδωσαν οι αγορές κατά την πρόσφατη ταυτόχρονη έκδοση 5ετούς και 30ετούς ομολόγου. Η έκδοση του 5ετούς ομολόγου έγινε με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο 0,020%, που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό και αυτή του 30ετούς ομολόγου με επιτόκιο 1,675% χαμηλότερο από την έκδοση του Μαρτίου.

Σημειώνεται σχετικά ότι από τον Ιούλιο του 2019, που συγκροτήθηκε η κυβέρνηση, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει συνολικά 30 δισ. ευρώ από τις αγορές, εκ των οποίων τα 23,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

- Μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για Κρατική Αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές (arogi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά 21,499 εκατ. ευρώ στους πρώτους 4.270 πολίτες, που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους».

Στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες αρρυθμίες στη λειτουργία του συστήματος υγείας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε μετά από σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι τα νούμερα των υγειονομικών που είναι ανεμβολίαστοι και σε αναστολή είναι δυναμικά και κάτω από αυτά που υπολόγιζε κανείς πριν την εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα αναφέρθηκε στην τροπολογία με την οποία θα μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους κάνοντας την πρώτη δόση του εμβολίου και σημείωσε πως στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες αρρυθμίες στη λειτουργία του συστήματος υγείας. Είπε επίσης ότι η τροπολογία θα δώσει το ερέθισμα ώστε να πέσει πιο κάτω ο αριθμός των ανεμβολίαστων υγειονομικών.

Επιπλέον απαντώντας σε ερώτηση αν θα επιστρέψουν στις θέσεις τους οι υγειονομικοί αν εμβολιαστούν, με δεδομένο ότι θα γίνουν αναπληρώσεις για να καλυφθούν τα κενά, ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι όσο πιο γρήγορα κάποιος υγειονομικός εμβολιαστεί, εφόσον δεν θα έχει αναπληρωθεί η θέση, με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα επιστρέψει στα καθήκοντα που εκτελούσε και πριν το διάστημα της αναστολής.

Με αφορμή τις καταγγελίες για πλαστούς εμβολιασμούς στον Παλαμά Καρδίτσας, είπε ότι όλες οι καταγγελίες διερευνώνται, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ΕΔΕ, και όπου υπάρχουν περίεργα στοιχεία θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος.

Ανέφερε επ'αυτού ότι εξετάζεται αυστηροποίηση των ποινών για όσους εμπλέκονται.

Σχετικά με δηλώσεις της κα Γκάγκα και το ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κα Γκάγκα διευκρίνισε ότι θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα ώστε να έχουμε ασφαλή και διαρκείας δια ζώσης εκπαίδευση.

Δίνοντας απάντηση σε παρεμφερή ερώτηση είπε ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια με πέρσι καθώς φέτος έχουμε το εμβόλιο και πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς «που θέλουμε να μεγαλώσουν περισσότερο».

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η δια ζώσης εκπαίδευση να ξεκινήσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να ολοκληρωθεί με το τέλος της.

Για το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε κατηγορίες όπως οι ένστολοι και οι εκπαιδευτικοί, είπε ότι πρόκειται για επιλογή που εξακολουθεί να έχει η κυβέρνηση και θα συμπεριφερθεί ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τους ρυθμούς εμβολιασμού.

Απαντώντας σε άλλη σχετική ερώτηση είπε ότι οι ρυθμοί εμβολιασμού αυξάνονται και ότι από τον Δεκαπενταύγουστο έχουν κάνει την πρώτη δόση 300.000 πολίτες.

Για τη λειτουργία των πανεπιστημίων είπε ότι η απόφαση για δια ζώσης εκπαίδευση περιλαμβάνει και τα πανεπιστήμια με τα γνωστά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και τα πρωτόκολλα. «Και εκεί βαίνει θετικά ο εμβολιασμός. Φαντάζομαι και οι πρυτανικές αρχές θα θέλουν τη δια ζώσης λειτουργία και θα αναλάβουν πρωτοβουλίες», σημείωσε. Για το ενδεχόμενο λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων μέσα στα πανεπιστήμια, είπε ότι είναι κάτι που εξετάζεται, θα συζητηθεί με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων και τις πρυτανικές αρχές και η Πολιτεία μπορεί να παράσχει αυτή τη δυνατότητα.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας είπε πως όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και όλες οι διαδικασίες για την πρόσληψη των ανθρώπων που θα τη στελεχώσουν θα κάνει τη δουλειά για την οποία ιδρύθηκε.

Κληθείς να απαντήσει στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση μένει απλός θεατής του κύματος ακρίβειας που έρχεται, απάντησε ότι πριν από όλα αυτό που πρέπει κανείς να κάνει είναι να προσδιορίσει το πρόβλημα. «Έχουμε κάποιες αυξητικές τιμές αγαθών παγκοσμίως. Είναι μια δυσάρεστη και αναμενόμενη εξέλιξη γιατί η αντιμετώπιση της πανδημίας οδήγησε στην εκτύπωση χρήματος από τις τράπεζες παγκοσμίως. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα δημιουργούσε κύματα ανατιμήσεων ενώ τώρα που βγαίνουμε από τον κύκλο της πανδημίας, αυξάνεται η ζήτηση. Δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση παρακολουθεί και ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην τσέπη των πολιτών.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα, στόχος είναι η οικονομία να είναι θωρακισμένη ώστε οι ανατιμήσεις να έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στις τσέπες των καταναλωτών. Επ' αυτού μίλησε για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, για την πτώση της ανεργίας, τη μεγάλη αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

«Η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς. Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εποπτείας της αγοράς ώστε να μην εργαλειοποιηθεί αυτή η παγκόσμια τάση και βρεθούμε αντιμέτωποι με φαινόμενα αισχροκέρδειας. Σε ειδικότερες κατηγορίες όπως η ενέργεια, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το παρακολουθούμε, μας ανησυχεί, οι ρυθμοί ανάπτυξης, η πολιτική ενίσχυσης του εισοδήματος είναι μέτρα που ανθεκτικά και με διάρκεια θα μας οδηγήσουν ώστε να περάσουμε με ασφάλεια αυτή τη μεταβατική περίοδο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει σκέψη για μείωση του ΦΠΑ και σε ποιες κατηγορίες απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε μειώσεις του ΦΠΑ οι οποίες θα παραμείνουν προσθέτοντας πως το Σάββατο ο πρωθυπουργός συνολικά θα τοποθετηθεί για τα ζητήματα αυτά.

Σχετικά με τις ανατιμήσεις και τη λειτουργία της αγοράς ο κ. Οικονόμου είπε ότι δεν μιλάμε για την ελληνική αλλά για την παγκόσμια αγορά τη λειτουργία της οποίας δεν μπορεί να ρυθμίσει η κυβέρνηση. Σημείωσε ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν 1,4% και ανέφερε τρεις βασικούς πυλώνες αντίδρασης. Την πολιτική ενίσχυση των εισοδημάτων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, την εποπτεία της αγοράς και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν σε τομείς όπως η ενέργεια.

Για την επιλογή του Χρήστου Στυλιανίδη στη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας ο κ. Οικονόμου τόνισε πως είναι αμετακίνητη η απόφαση του πρωθυπουργού να αναβαθμιστεί η δομή αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας, δηλαδή η ίδρυση του υπουργείου.

«Ο κ. Στυλιανίδης δεν είναι απλά ο πιο κατάλληλος για αυτή τη θέση αλλά ίσως ο πιο ικανός ευρωπαίος πολιτικός για αυτό το πεδίο», υπογράμμισε. Επ' αυτού μεταξύ άλλων ανέφερε εμβληματικές πρωτοβουλίες του. Είπε ότι ήταν ο αρχιτέκτονας του rescEU, ο εμπνευστής πολλών επιχειρησιακών προγραμμάτων, έχει πολύ μεγάλες διασυνδέσεις, είναι Έλληνας της Κύπρου, πολίτης του ευρύτερου ελληνισμού, έχει υπηρετήσει την κυπριακή κεντροδεξιά, είναι εκλεγμένος βουλευτής του κυπριακού και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

«Οι σχέσεις που έχει αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι μπορεί να βοηθήσει όπως απαιτείται και πρέπει. Συνεργαζόμενος με τον πτέραρχο κ. Τουρνά που έχει τεράστια εμπειρία κυρίως στην αξιοποίηση των εναέριων μέσων», τόνισε.

Ερωτηθείς γιατί ο κ. Στυλιανίδης δεν ήταν εξ αρχής επιλογή του πρωθυπουργού, απάντησε πως τα περιστατικά και το τι προηγήθηκε είναι γνωστά. «Ο κύκλος αυτός έχει κλείσει οριστικά. Όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Το κρίσιμο είναι ότι ο πρωθυπουργός έκανε την καλύτερη επιλογή μέσω της οποίας η διαχείρισης των κρίσεων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η Πολιτική Προστασία αλλάζουν επίπεδο, πάμε πολλά βήματα μπροστά. Φιλοδοξία μας είναι να έχουμε την καλύτερη Πολιτική Προστασία στην Ευρώπη. Θα το πετύχουμε με την πολιτική ηγεσία συνολικά. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης, η σοβαρότητα που ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυτούς τους τομείς, η προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν εγγύηση ώστε πρόσωπα με τα χαρακτηριστικά του κ. Στυλιανίδη και του κ. Τουρνά να ανταποκρίνονται θετικά», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση γιατί αρχικά δεν υπήρχε θέση υφυπουργού, απάντησε ότι «έχουμε μια πολιτική ηγεσία που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για να αντιμετωπίσει της προκλήσεις του πεδίου».

Επιπρόσθετα σχετικά με ανάρτηση του βουλευτή της ΝΔ Γ. Καλλιάνου απάντησε πως ο ίδιος αντιλήφθηκε το λάθος του και τους άστοχους συνειρμούς και επανόρθωσε.

Τέλος για τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία και πότε θα περάσουν από την Βουλή, απάντησε «στον κατάλληλο χρόνο το επόμενο διάστημα θα γίνει και αυτό».

