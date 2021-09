Κοινωνία

Ραφήνα: μητροκτόνος βρέθηκε κρεμασμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 44χρονος φέρεται να άφησε τρία σημειώματα. Η τραγική ιστορία και κατάληξη.



Μια ζωή μέσα στο σκοτάδι κρύβεται πίσω από τον θάνατο του 44χρονου ζωγράφου που αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Ο 44χρονος, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος από μπαλκόνι στην πολυκατοικία που έμενε στην Ραφήνα, άφησε σύμφωνα με πληροφορίες, τρία σημειώματα. Ένα για την αστυνομία, ένα για την αδερφή του και ένα για τον δικηγόρο του.

Όπως αποκαλύπτεται, το 2013 ο 44χρονος είχε σκοτώσει την μητέρα του στραγγαλίζοντάς την με καλώδιο μπαλαντέζας.

Τότε, είχε ομολογήσει το έγκλημά του και μάλιστα είπε πει ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και πως είχε φτάσει στο να κάνει την κίνηση αυτή επειδή τον κακοποιούσε και του έκανε τη ζωή κόλαση. Αρχικά μάλιστα όταν την είχε σκοτώσει μέσα στο σπίτι τους στην Δυτική Αττική είχε σκηνοθετήσει το έγκλημα. Είχε αφαιρέσει και 1.850 ευρώ για να θεωρηθεί ότι ήταν ληστεία μετά φόνου.

Αφού την σκότωσε, έφυγε από το σπίτι και ξαναγύρισε ισχυριζόμενος ότι την βρήκε νεκρή. Σύμφωνα με το irafina.gr, ο 44χρονος είχε εκτίσει ποινή αλλά λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που είχε αφέθηκε ελεύθερος.

Ο επίλογος γράφτηκε σήμερα. Ο άνδρας βρέθηκε δεμένος, φιμωμένος και κρεμασμένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας που διέμενε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: την Πέμπτη το πρωί το “ύστατο χαίρε”

Κορονοϊός: Λουκέτο σε μαγαζί για... δυο μήνες!