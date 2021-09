Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Δεκάδες θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού καταγράφηκαν την Δευτέρα στην Ελλάδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρείται ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 1.765 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.765 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 15 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 383νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και στην Θεσσαλονίκη 204.

Μεγάλη διασπορά του ιού καταγράφεται και στην Αχαΐα με 84 νέα κρούσματα, στο Ηράκλειο με 48, σε Μεσσηνία και Πιερία που μετρούν απο 45 νέα κρούσματα, στην Κέρκυρα με 43 νέες μολύνσεις, στην Αιτωλοακαρνανία και στα Ιωάννινα, όπου επιβειαώθηκαν από 42 νέα κρούσματα,

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

