Μίκης Θεοδωράκης: Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα και το “θρίλερ” με το γραφείο τελετών

Ατελείωτες ήταν οι ουρές ανθρώπων που συνέρρευσαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη.

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το λαϊκό προσκύνημα στον Μίκη Θεοδωράκη, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Την Τρίτη το λαϊκό προσκύνημα θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ. και την Τετάρτη από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ..

Σημειώνεται ότι έντονη είναι παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή για την τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, στις 3 το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού και στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων. Εκεί, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα προσδιοριστεί, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία.

Θέμα με την επιλογή του γραφείου τελετών που θα αναλάβει την διαδικασία της κηδείας και ενταφιασμού του Μίκη Θεοδωράκη, ανέκυψε κατά την συζήτηση ενώπιον του Πρωτοδικείου σχετικά με την εφαρμογή της επιθυμίας του μουσικοσυνθέτη για τον τόπο ταφής του. Για το ζήτημα εκδόθηκε προσωρινή εντολή του δικαστηρίου, η οποία δεν επηρεάζει την προγραμματισμένη διαδικασία για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

Το δικαστήριο δίνει εντολή στην πλευρά των εκτελεστών της επιθυμίας του μουσικοσυνθέτη να επιλέξει το γραφείο, ενώ ανακοίνωσε πως θα αποφανθεί συνολικά για το θέμα, στις 8 το πρωί.

Ενώ όλες οι πλευρές συμφώνησαν να είναι στην Κρήτη η γη που θα δεχθεί τον εκλιπόντα, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην συζήτηση στο Πρωτοδικείο ανέκυψε νέο θέμα με την επιλογή του γραφείου τελετών που θα αναλάβει την διαδικασία.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα της σορού του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στην μητρόπολη Αθηνών, τη Δευτέρα, στο Πρωτοδικείο (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων), συζητήθηκε η αίτηση συνεργατών του μουσικοσυνθέτη για την εφαρμογή της επιθυμίας του να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, με τις δύο πλευρές, δηλαδή τον εκτελεστή της τελευταίας βούλησης του εκλιπόντος, Γιώργου Αγοραστάκη και τους συγγενείς του, Μυρτώ, Μαργαρίτα και Γιώργο, να εκφράζουν την κοινή τους θέληση να ακολουθηθεί η τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη ως προς τον ενταφιασμό του και τον τόπο αυτού.

Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε νέα εμπλοκή, καθώς η πλευρά της κόρης του, Μαργαρίτας Θεοδωράκη, υποστήριξε μεν ότι «κάνει σεβαστή την τελευταία βούληση του πατέρα της» ως προς τον τόπο ταφής, αλλά εξαιρεί από την συναίνεση της την ανάθεση της κηδείας σε γραφείο τελετών. Η πλευρά της κ. Θεοδωράκη δήλωσε ότι πρέπει να παραμείνει η εντολή στο γραφείο που ήδη έχει επιληφθεί των διαδικασιών και όχι εκείνο που σύμφωνα με την άλλη πλευρά είχε επιλέξει ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης.

