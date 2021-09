Αθλητικά

Σάκκαρη – US Open: Ήθελα να νικήσω, τα έδωσα όλα

Με δάκρυα στα μάτια και ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σχολίασε το σημερινό της θρίαμβο.

Συγκινημένη και με ιδιαίτερη αναφορά στην μητέρα της, εμφανίσθηκε η Μαρία Σάκκαρη, λίγο μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open, για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, απέκλεισε με ανατροπή την Καναδή κάτοχο του φημισμένου Grand Slam το 2019, Μπιάνκα Αντρεέσκου και λίγο μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε:

«Ήμουν προετοιμασμένη για ένα τάι μπρέικ στο τρίτο σετ. Το είχα πει και στον προπονητή μου. Από την στιγμή που ήλθε πιο εύκολα, μου κάνει. Λατρεύω αυτό το κορτ. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Παίζω και με το κοινό. Ήταν τόσο καλό και για τις δυο μας. Συγγνώμη για τη συγκίνησή μου. Ήξερα ότι έχασα το πρώτο σετ, γιατί έκανα κάποια πράγματα λάθος. Δεν ήμουν πολύ γενναία. Ήθελα πραγματικά να νικήσω και τα έδωσα όλα. Συγγνώμη, δυσκολεύομαι να μιλήσω».

Στην συνέχεια, η Σάκκαρη αναφέρθηκε και στον τραυματισμό της αντιπάλου της: «Έλεγα στον εαυτό μου να επικεντρωθώ στην δική μου απόδοση, επειδή είναι δύσκολο να παίζεις με τραυματισμένο αντίπαλο. Προσπάθησα να επικεντρωθώ στο παιχνίδι μου και να κυνηγήσω τις μπάλες. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να παίζω σε βραδινό πρόγραμμα στο τουρνουά».

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έκανε ειδική αναφορά στην μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία παρακολουθεί διά ζώσης την προσπάθεια της: «Είναι πρώην αθλήτρια. Είναι πιο αγχωμένη, από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στις εξέδρες. Ποτέ δεν κοιτάει το κορτ, ίσως μερικές φορές να προσεύχεται. Είναι εδώ και οι αδελφές μου. Και οι δύο».

Όπως είναι γνωστό, η Σάκκαρη έχει μία ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που παρακολουθεί τους αγώνες της, αλλά και με εκείνους που την βλέπουν από την τηλεόραση: «Πριν σας πω ευχαριστώ, ελπίζω να μην έχετε μείνει μέχρι αργά και να αργήσετε στην δουλειά σας και να είμαι εγώ ο λόγος. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Τα λέμε σε δύο ημέρες».

