Συνταγές

Κοτόπουλο με κόκκινη πατατοσαλάτα από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε βήμα - βήμα τη συνταγή που θα "ξετρελάνει" ττην οικογένεια σου και ιδίως τα παιδιά.

Ο σεφ της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό¨έφτιαξε κρατσανιστά μπουτάκια κοτόπουλου. Δείτε βήμα - βήμα τη συνταγή που θα "ξετρελάνει" ττην οικογένεια σου και ιδίως τα παιδιά.

Συστατικά για τα μπουτάκια κοτόπουλό

10 τμχ κοπανάκια κοτόπουλο(μπουτάκια)

300 ml ξινόγαλο

300 γρ αλεύρι γ.ο.χ

3 κ.τ.σ κόρν φλάουρ

1 μεγάλο αυγό

Καλαμποκάλευρο για το τηγάνισμα

Μείγμα μπαχαρικών (σε σκόνη)

1 κ.τ.σ αλάτι

1 κ.τ.σ πάπρικα καπνιστή

1 κ.τ.γ τζίντζερ

1 κ.τ.γ κόλιανδρο

1 κ.τ.γ πάπρικα γλυκιά

1 κ.τ.γ σκόρδο

1 κ.τ.γ κρεμμύδι

1 κ.τ.γ μουστάρδα σκόνη

½ κ.τ.γ θυμάρι, βασιλικό, ρίγανη

Η συνταγή για τα μπουτάκια κοτόπουλο

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα μπαχαρικά.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το κοτόπουλο και μαρινάρουμε με τη μισή ποσότητα από τα μπαχαρικά.

Ανακατευουμε, προσθέτουμε το ξινόγαλο με το χτυπημένο αυγό και ανακατεύουμε καλά.

Βάζουμε στο ψυγείο (όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο, ακόμα και από το προηγούμενο βράδυ).

Σε ένα ταψάκι βάζουμε το αλεύρι, το κορν φλάουρ και το υπόλοιπο μείγμα μπαχαρικών, ανακατεύουμε καλά.

Βάζουμε μια κατσαρόλα με καλαμποκέλαιο για να ζεσταθεί στους 140-150 βαθμούς, δεν θέλουμε να είναι καυτό το λάδι γιατί θα καεί το κοτόπουλο και δεν θα ψηθεί μέσα, ο σωστός τρόπος είναι να γίνουν 2 τηγανίσματα, ένα στους 150 βαθμούς και στη συνέχεια ένα στους 180-190.

Βγάζουμε τα μπουτάκια από το ψυγείο, στραγγίζουμε με το χέρι από τα πολλά υγρά και τα περνάμε ένα ένα από το μείγμα με το αλεύρι.

Τηγανίζουμε σε στους 150 για 10-13 λεπτά αφαιρούμε και τα βάζουμε σε ένα τρυπητό ταψάκι και όταν τα περάσουμε όλα δυναμώνουμε την ένταση της εστίας και τηγανίζουμε στους 190 έως ότου πάρει χρώμα, για 10 λεπτά περίπου.

Τα βγάζουμε σε ταψάκι τρυπητό να στραγγίξουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Bloomberg: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τιμές - σοκ στην ενέργεια

Εμβόλιο - Θεμιστοκλέους: 10 ευρώ το rapid test

ΕΣΥ: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών