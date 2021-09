Κόσμος

Γαλλία: δωρεάν αντισύλληψη για νέες γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα της Γαλλίας για την πρόσβαση νεαρών γυναικών σε δωρεάν αντισύλληψη.

Η Γαλλία θα καταστήσει την πρόσβαση στην αντισύλληψη δωρεάν για γυναίκες ηλικίας έως 25 ετών από την 1η Ιανουαρίου, σε ένα νέο μέτρο που θα κοστίσει στο κράτος 21 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται για εκλογές το 2022.

«Υπάρχει μείωση στη χρήση αντισύλληψης μεταξύ ορισμένων νεαρών γυναικών και κυρίως για οικονομικούς λόγους», δήλωσε ο Βεράν στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 2.

«Είναι ανυπόφορο το ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αντισύλληψη εάν θέλουν αυτή την επιλογή διότι είναι πολύ ακριβή», πρόσθεσε.

Έως τώρα, το όριο ηλικίας για δωρεάν πρόσβαση στην αντισύλληψη στη Γαλλία ήταν 18 ετών.

Το όριο ηλικίας ορίστηκε στα 25 έτη διότι «είναι μια ηλικία που αντιστοιχεί, από άποψη οικονομική, κοινωνική και εσόδων», σε «περισσότερη αυτονομία» πρόσθεσε ο υπουργός.

Η δωρεάν αντισύλληψη χορηγείται ήδη από το 2013 σε κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών, όπου το ποσοστό αμβλώσεων έχει μειωθεί έκτοτε, από 9,5 σε 6 ανά 1.000 μεταξύ του 2012 και του 2018. Από τον Αύγουστο, επεκτάθηκε σε κορίτσια κάτω των 15 ετών. Για να δικαιολογήσει την επέκταση σε ηλικίες κάτω των 15 ετών, η κυβέρνηση είχε πει στα τέλη του 2019 ότι «κάθε χρόνο, σχεδόν 1.000 κοπέλες ηλικίας 12 έως 14 ετών μένουν έγκυες στη Γαλλία» και ότι «από αυτές τις εγκυμοσύνες, οι 770 καταλήγουν σε άμβλωση».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός παιδιού από τον αδελφό του - Στην Λέρο μεταφέρεται ο ενήλικας

Πέτσας: οι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί είναι “τεράστιο θέμα”

Ανδρέου - Κορονοϊός: πιθανό να νοσήσει το 30% των μαθητών