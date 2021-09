Πολιτισμός

Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης Αναλφαβητισμού: H Φίνος Φιλμ και τα “μαργαριτάρια” της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα βίντεο με “κραυγαλέα” λάθη, από ρόλους σε ταινίες της, ετοίμασε η εταιρεία των μεγάλων επιτυχιών του ελληνικού κινηματογράφου.

Ένα απολαυστικό βίντεο ανάρτησε στο twitter η Φίνος Φιλμ, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.

Στο βίντεο γίνεται μία συρραφή από απολαυστικά «μαργαριτάρια», που έχουν ακουστεί στις ταινίες του παλιού, ελληνικού κινηματογράφου.

Όπως δε τονίζουν οι άνθρωποι που ετοίμασαν το βίντεο,"Τον καιρό που γυρίζονταν οι ταινίες του Φίνου, τα λεκτικά παραπτώματα ήταν πολύ συνηθισμένα, ειδικά στην επαρχία. Έτσι, γεννήθηκαν μοναδικές ατάκες στα σενάρια των ταινιών. Και φυσικά, όσο πιο καλλιεργημένος ήταν ο ηθοποιός, τόσο καλύτερα έπαιζε τον αμόρφωτο…"

Παρακολουθήστε το βίντεο:

Τον καιρό που γυρίζονταν οι ταινίες του Φίνου, τα λεκτικά παραπτώματα ήταν πολύ συνηθισμένα, ειδικά στην επαρχία. Έτσι, γεννήθηκαν μοναδικές ατάκες στα σενάρια των ταινιών. Και φυσικά, όσο πιο καλλιεργημένος ήταν ο ηθοποιός, τόσο καλύτερα έπαιζε τον αμόρφωτο… pic.twitter.com/s5KIfNOG80 — Finos Film (@FinosFilm) September 8, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νεκρή 3χρονη σε “βροχή” από σφαίρες (βίντεο)

“Γάμος αλά Ελληνικά”: Πέθανε ο “μπαμπάς”, Μάικλ Κόνσταντιν

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ποσειδώνας, οι απάτες και οι πλανήτες στον Ζυγό (βίντεο)