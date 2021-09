Συνταγές

Συνταγή: Χοιρινά σουβλάκια με σάλτσα από φυστικοβούτυρο

Ο Πέτρος Συρίγος, από την κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό” μας προτείνει μια ασυνήθιστη, μα εξαιρετικά γευστική σάλτσα για να συνοδεύουμε τα ψητά.

Χοιρινά σουβλάκια με υπέροχη, ιδιαίτερη σάλτσα με φυστικοβούρο, ετοίμασε την Πέμπτη ο Πέτρος Συρίγος, στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Αν και όπως είπε και ο ίδιος, αλλά και οι παρουσιαστές της εκπομπής, είναι ασυνήθιστη, η συνταγή για σάλτσα από φυστικοβούτυρο είναι εξαιρετική.

Η συνταγή, εκτός από ιδιαίτερα γευστική είναι και γρήγορη, αφού ετοιμάζεται μέσα σε μισή ώρα, όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα του ο Πέτρος Συρίγος.

Συστατικά για χοιρινά σουβλάκια

3 τμχ χοιρινό φιλέτο (ψαρονέφρι)

1 κρεμμύδι, πολτοποιημένο

2 σκ. σκόρδο πολτοποιημένο

1 κ.τ.σ τριμμένο Τζίντζερ

1 κ.τ.γ ξύσμα λεμονιού

1 κ.τ.γ κύμινο τριμμένο

1 κ.τ.γ κόλιανδρο τριμμένο

1 ½ κ.τ.γ κουρκουμά

? κ.τ.γ καυτερό πιπέρι καγιέν

1 κ.τ.σ χυμό λαιμ

2 κ.τ.γ σάλτσα σόγιας

1 κ.τ.σ καστανή ζάχαρη

½ φλιτζάνι γάλα καρύδας

Φρέσκο κόλιανδρο και φύλλα βασιλικού, για το γαρνιτούρα

Η συνταγή για χοιρινά σουβλάκια

Κόβουμε το κάθε ψαρονέφρι σε 7-8 φέτες και τις πιέζουμε με το χέρι να τις κάνουμε πιο πλατιές. Βάλτε το χοιρινό σε ένα μπολ. Σε ένα μπολάκι, ανακατέψτε μαζί κρεμμύδι, σκόρδο, Τζίντζερ, ξύσμα λεμονιού, κύμινο, κόλιανδρο, κουρκουμά, καγιέν, χυμό λάιμ, σάλτσα σόγιας, καστανή ζάχαρη και γάλα καρύδας και περιχύστε το κρέας. Ανακατέψετε με τα χέρια σας για να καλυφθεί καλά. Αφήνουμε να μαριναριστούν για τουλάχιστον 30 λεπτά ή όλη τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, μουλιάστε 12 καλαμάκια σε νερό ( αυτό το κάνουμε για να μην καούν στο ψήσιμο). Περάστε τις λεπτές φέτες χοιρινό σε κάθε καλαμάκι, διατηρώντας το κρέας όσο το δυνατόν πιο επίπεδο. Ψήνουμε σε ένα τηγάνι για 3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει ελαφρά. Μεταφέρετε σε πιατέλα και γαρνίρετε με φύλλα κόλιανδρου και βασιλικού και τα πασπαλίζουμε με χοντρόκοπανισμένο Αράπικο φιστίκι.

Σάλτσα με φυστικοβούτυρο

Με την νόστιμη και εξωτική σάλτσα με φυστικοβούτυρο μπορείς να απογειώσεις κάθε! Η σάλτσα «πάει» απίστευτα με κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι και φυσικά με μακαρόνια!

Συστατικά για τη σάλτσα με φυστικοβούτυρο

150 γρ φυστικοβούτυρο

2 σκ. σκόρδο, πολτοποιημένο

1 κ.τ.γ σάλτσα σόγιας

2 κ.τ.γ σησαμέλαιο σκούρο

2 κ.τ.σ μελί

2 κ.τ.σ χυμό λάιμ

1/4 κ.τ.γ καγιέν

120 γρ γάλα καρύδας

Η συνταγή για τη σάλτσα με φυστικοβούτυρο

Βάζουμε σε ένα μουλτι το φυστικοβούτυρο, προσθέτουμε το σκόρδο, τη σάλτσα σόγιας, το σησαμέλαιο, το μέλι, το χυμό λάιμ, το καγιέν και τη γάλα καρύδας και τα ανακατεύουμε μέχρι ομογενοποιηθούν καλά. Μεταφέρετε σε ένα μπολ. Αραιώστε λίγο με χυμό λάιμ ή νερό κατά βούληση.