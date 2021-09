Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Στο αρχείο η υπόθεση για τον θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Σήφης Βαλυράκης ήταν θύμα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το σκεπτικό της απόφασης.

Του Παναγιώτη Στάθη

Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας η μήνυση της οικογένειας του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη.

Σχεδόν 8 μήνες μετά τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη δικαστική απόφαση για την υπόθεση αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Σήφης Βαλυράκης ήταν θύμα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο προισταμένος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας Δημ. Προκοπίου κατέληξε πως:

Αντιφατικές οι καταθέσεις δυο μαρτύρων που μιλούν για παρουσία άλλου αλιευτικού

Το αλιευτικό σκάφος με δυο ψαράδες που αναγνωρίζει ο ένας μάρτυρας, βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι σύμφωνα φωτογραφία από drone που προσκομίστηκε

Την επίμαχη μέρα σύμφωνα με το ημερολόγιο σκάφους, δεν βρήκε από το λιμάνι

3 αυτόπτες μάρτυρες κατηγορηματικά καταθέτουν πως δεν υπήρχε άλλο σκάφος στην περιοχή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Οι μηνυτές πάντως έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Εισγαγελία Εφετών κατά της διάταξης αρχειοθέτησης της υπόθεσης.

Μίνα Βαλυράκη: Όνειδος και προσβολή για τη Δημοκρατία

Μετά από αυτή την εξέλιξη οργισμένη ήταν η αντίδραση της συζύγου του Μίνας Βαλυράκη, η οποία χαρακτηρίζει όνειδος και προσβολή για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς την αρχειοθέτηση της υπόθεσης ενώ ειδικότερα χαρακτηρίζει ακατανόητη, αφύσικη και τραγική την αρχειοθέτηση.

Αναλυτικά η δήλωση της Μίνας Βαλυράκη:

«Το ότι μετά από τόσες συγκλονιστικές καταθέσεις μαρτύρων και ιατροδικαστών με τόσο απαράδεκτη καθυστέρηση, ο συγκεκριμένος εισαγγελέας δεν στέλνει την υπόθεση της δολοφονίας του συζύγου μου τουλάχιστον στην ανάκριση, αλλά την αρχειοθετεί, είναι τελείως ακατανόητο, αφύσικο και συνάμα τραγικό! Δικαιούμαι λοιπόν να θεωρώ την εξέλιξη αυτή βαθιά προσβολή όχι μόνο στο πρόσωπο του αγωνιστή της δημοκρατίας Σήφη Βαλυράκη και της οικογένειάς μας, αλλά τεράστια προσβολή και όνειδος για την Ελληνική Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς.Ωστόσο η υπόθεση δεν κλείνει με την πράξη αυτή. Αρμόδιος για να αποφασίσει σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης είναι ο εισαγγελέας εφετών στον οποίο θα διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες η δικογραφία».





Ειδήσεις σήμερα:

Ράλλυ Ακρόπολις: Εντυπωσιακές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας

Νταλάρας στον ΑΝΤ1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας λαϊκός ήρωας (βίντεο)

Γαλλία: δωρεάν αντισύλληψη για νέες γυναίκες