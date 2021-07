Κοινωνία

Υπόθεση Βαλυράκη - μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Δεχόμαστε απειλές για να σιωπήσουμε (βίντεο)

Απειλές, για να μην μιλήσει, υποστηρίζει ότι δέχεται ο μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Τι λέει η οικογένεια του πρώην υπουργού.

Απειλές, προκειμένου να μην μιλήσει, υποστηρίζει ότι δέχεται ο μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, στη θάλασσα της Ερέτριας.

“Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και άλλοι. Τώρα ο άλλος κρύβεται γιατί ο άνθρωπος απειλήθηκε ότι θα τον καταστρέψουν αν μιλήσει” τονίζει αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1 τονίζοντας ότι έχει δεχθεί και ίδιος απειλές, ακόμα και από το λιμεναρχείο!

Ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο Πεζονήσι της Ερέτριας σχεδόν 150 μέτρα μακριά από το σημείο που χάθηκε ο πρώην υπουργός. Ότι ήταν παρών την στιγμή που ο Σήφης Βαλυράκης έπεφτε χτυπημένος, όπως λέει, στην θάλασσα. Είναι ο αυτόπτης μάρτυρας που παρά τις απειλές και τους εκφοβισμούς που λέει ότι δέχεται, κατονόμασε τους δυο ψαράδες που καλούνται τώρα από τον εισαγγελέα Χαλκίδος σε ανωμοτί κατάθεση ως βασικοί ύποπτοι της υπόθεσης.

“Λογομαχήσανε. Τον φέρανε δυο στροφές γύρω από το σκάφος, γκαζωμένοι αυτοί και μετά τον κοπανήσανε με το κοντάρι, αυτό που λέμε εμείς «το γάντζο». Ο ένας εμπλέκεται. Ο άλλος ήταν σκυμμένος, δεν πήρε καμία θέση. Κάτι πολέμαγε να φτιάξει, ήταν σκυφτός” υποστηρίζει ο ίδιος.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, όταν είδε το καΐκι να πλησιάζει το κόκκινο σκάφος του πρώην υπουργού, υπέθεσε ότι οι ψαράδες πήγαιναν να του κάνουν σύσταση, θεωρώντας ότι ο άτυχος πρώην υπουργός ήταν ψαροντουφεκάς που παρανόμως βουτούσε για να κλέψει τα αλιεύματα από τα δίχτυα τους, όπως συχνά συμβαίνει στην περιοχή. Η εξέλιξη όμως της λογομαχίας ήταν τραγική για τον Σήφη Βαλυράκη.

“Υπέθεσα ότι αυτό το πράγμα θα πάνε να του κάνουν. Ουρλιάζανε «φύγε ρε, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα; Δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται;.Το κοντάρι ανεβοκατέβηκε 3-4 φορές. Την ώρα που έπεσε ο Βαλυράκης μέσα στη θάλασσα, κάνανε ανάποδα και φύγανε. Το σκάφος του Βαλυράκη κινούταν, όχι σε μεγάλη ταχύτητα, ελαφρώς” υποστηρίζει ο μάρτυρας. “Δεν είναι ότι τον είδα μόνο εγώ. Και η γυναίκα που ήταν στην ξαπλώστρα ξαπλωμένη πρέπει να το είδε. Και ο άνθρωπος αυτός που τον είχανε «τσιλιαδόρο» για να βγάζουνε θαλασσινά το είδε. Δεν ήμουν μόνο εγώ, αλλά δεν μιλάνε οι άλλοι” πρόσθεσε.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, όπως δηλώνει, ήταν διατεθειμένος από την αρχή να περιγράψει το τι προηγήθηκε του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι στην Λιμενική Αρχή της Χαλκίδας. Έτσι, τον περασμένο Απρίλιο έδωσε κατάθεση υπό άκρα μυστικότητα στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών στην Ασφάλεια Αττικής.





Σκοτεινά σημεία στην υπόθεση

Σύμφωνα με την οικογένεια Βαλυράκη υπάρχουν πολλά σκοτεινά και αντιφατικά σημεία στην υπόθεση. Παράδειγμα: Για τους δυο ψαράδες που κατονομάζει ο αυτόπτης μάρτυρας ως δράστες της επίθεσης σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη, υπάρχουν καταθέσεις συνολικά εννέα ατόμων ότι την ώρα του συμβάντος οι δυο αλιείς ήταν μαζί τους στην Ερέτρια, και όχι με το καΐκι τους στην θάλασσα, όπως έχει καταθέσει ο μάρτυρας.

Ωστόσο, ο μάρτυρας εμφανίζεται στις 17 Απριλίου σε τηλεοπτική εκπομπή και αποκαλύπτει ότι ξέρει τους δράστες. Στις 18 Απριλίου η Λιμενική Αρχή Χαλκίδος τον καλεί να κατονομάσει αυτά τα πρόσωπα, ο μάρτυρας αρνείται να πει οτιδήποτε και ζητά να καταθέσει στο τμήμα Ανθρωποκτονιών. Την ίδια ημέρα οι λιμενικές αρχές, χωρίς να τους έχουν δοθεί τα ονόματα των δυο ψαράδων από το μάρτυρα, φαίνεται να καλούν εννέα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες και οι εννέα δίνουν άλλοθι στους δυο ψαράδες.

Η οικογένεια λοιπόν μιλά για ύποπτες κινήσεις των λιμενικών ως προς την διαχείριση της υπόθεσης. Αναμένεται πάντως να διαλευκανθεί το εξής πως ήξεραν οι λιμενικοί στις 18 Απριλίου τα ονόματα των ψαράδων ώστε να καλέσουν τους συγγενείς τους, όταν τελικά ο μάρτυρας τους κατονομάζει μία ημέρα αργότερα στο Ανθρωποκτονιών.

