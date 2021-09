Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης για κορονοϊό: πότε περιμένουμε αύξηση της μεταδοτικότητας

Ο εμβολιασμός και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της προληπτικής αντιμετώπισης της πανδημίας, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας.

Η συμμετοχή στον εμβολιασμό κατά της covid-19 και η συμμετοχή μας στην αυτοδιάγνωση είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της προληπτικής αντιμετώπισης της πανδημίας, τόνισε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

"Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε πως θα κινηθεί η επιδημία τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες", ανέφερε ο καθηγητής. Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ εκτίμησε ότι αν τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους που θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα εφαρμοστούν σωστά " δεν θα δούμε κάτι φοβερό σχετικά με την αύξηση της επιδημίας. Δεν θα ξεφύγει η επιδημία, είμαστε σε καλό επίπεδο. Αυτό όμως δεν αφήνει και περιθώριο εφησυχασμού", ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης.

Είπε ωστόσο ότι λόγω αλλαγής του καιρού και μετάβασης σε εσωτερικούς χώρους, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου περιμένουμε μια αύξηση της μεταδοτικότητας η οποία ξεκινάει από την Βόρεια Ελλάδα, αλλά συγχρόνως περιμένουμε και ο εμβολιασμός που γίνεται αυτή την περίοδο θα αποδώσει.

Η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα

Σε φάση συρρίκνωσης βρίσκεται η επιδημία στην Ελλάδα κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην πίεση που υφίσταται το σύστημα υγείας το οποίο δείχνει σημεία σταθεροποίησης, είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

Ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα έδειξε σημαντική μείωση και καταγράφηκαν 20% λιγότερες διαγνώσεις. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε σημαντική αύξηση της τάξης 20 με 30%. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εντός της τελευταίας εβδομάδας αυξήθηκε κατά 6%, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών με Covid υποχωρεί σε λιγότερες από 250 ανά ημέρα. Το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων δείχνει σημεία σταθεροποίησης.

Η πορεία της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 223 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια θάνατοι με νόσο Covid-19 σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ρυθμός νέων διαγνώσεων μειώνεται της τάξεως 7% εντός της τελευταίας εβδομάδας. Καταγράφηκαν περίπου 590.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων παρουσίασε επίσης μείωση της τάξεως του 7% και καταγράφηκαν περίπου 8.700 ανά ημέρα.

Η επιδημία στην Ευρώπη δείχνει σημεία σταθεροποίησης με μικρή αύξηση της τάξεως του 2% στις διαγνώσεις, αλλά με 6% αύξηση στους θανάτους μεσοσταθμικά. Πιο συγκεκριμένα ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων κινείται στο επίπεδο των 126.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 1.550 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες οι 20 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Στοιχεία για self-tests

Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-tests μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 43,5 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες. Έχουμε 33,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες υγείας είναι 94.000

