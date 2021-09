Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA - Άρης: Μακρόχρονη έκθεση σε νερό “μαρτυρούν” τα πρώτα πέτρινα δείγματα (βίντεο)

Τα πρώτα δύο πέτρινα δείγματα -τα πρώτα από άλλο πλανήτη- που συνέλλεξε στον Άρη στις 6 και 8 Σεπτεμβρίου το ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), ανοίγοντας τρύπες με το τρυπάνι του, φέρουν ενδείξεις μακρόχρονης έκθεσης τους σε νερό στο μακρινό παρελθόν. Επιβεβαιώνονται έτσι οι εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι ο κρατήρας Jezero όπου βρίσκεται το ρόβερ, είχε κάποτε μια μεγάλη λίμνη νερού για πολύ καιρό.

Τα πρώτα πετρώματα από όπου ελήφθησαν τα δείγματα, είναι βασαλτικά στη σύνθεση τους και αποτελούν πιθανώς προϊόν ροών ηφαιστειακής λάβας του παρελθόντος. Η παρουσία αλάτων στα πετρώματα «μαρτυρά» ότι κάποτε ήσαν εκτεθειμένα σε νερό, όπως δήλωσε η επιστήμονας της NASA Τζούλια Γκόρεβα.

Η NASA γνώριζε ότι κάποτε υπήρχε νερό στην περιοχή αυτή του Άρη, αλλά όχι για πόσο καιρό. Τώρα πια φαίνεται πως το νερό υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, επί δεκάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια χρόνια.

«Φαίνεται πως τα πρώτα μας πέτρινα δείγματα αποκαλύπτουν ένα δυνητικά φιλόξενο για ζωή βιώσιμο περιβάλλον. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι το νερό υπήρχε εκεί για τόσο μεγάλο διάστημα», ανέφερε ο επιστήμονας Κεν Φάρλεϊ του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA.





Τα δύο δείγματα με τις γαλλικές ονομασίες «Montdenier» και «Montagnac» - μεγέθους το καθένα όσο ένα δάκτυλο περίπου - έχουν πλέον σφραγιστεί και αποθηκευτεί μέσα σε κυλίνδρους από τιτάνιο στο κάτω μέρος του ρόβερ. Αφού προστεθούν και δεκάδες άλλα δείγματα στο μέλλον, θα επιχειρηθεί η αποστολή τους στη Γη, πιθανώς το 2031, έτσι ώστε να αναλυθούν εξονυχιστικά, μεταξύ άλλων για εύρεση ιχνών αρχαίας μικροβιακής αρειανής ζωής.

Η εξερεύνηση του κρατήρα Jezero θα συνεχιστεί για περίπου δύο γήινα χρόνια. Ο επόμενος στόχος του ρόβερ για τρύπημα είναι σε απόσταση 200 μέτρων η περιοχή «South Seitah», που είναι καλυμμένη με αμμόλοφους και βράχους.

Το Perseverance βρίσκεται στον Άρη από τον Φεβρουάριο του 2021 και έχει ήδη διανύσει περίπου 2,2 χιλιόμετρα, με τη βοήθεια και του μικρού ρομποτικού ελικοπτέρου Ingenuity, του πρώτου που έχει πετάξει σε άλλο πλανήτη.

