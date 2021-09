Συνταγές

Συνταγή για τραγανή πίτσα από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράζεται τα μυστικά του για γρήγορη, εύκολη και πεντανόστιμη πίτσα.

Συνταγή για την πιο νόστιμη και εύκολη σπιτική πίτσα, που υπόσχεται να εντυπωσιάσει τους πάντες, παρουσίασε στο «Πρωινό» ο Πέτρος Συρίγος.

Συστατικά για την πίτσα ταψιού

750 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

375 ml νερό χλιαρό

1 φακελάκι μαγιά ξερή

35γρ. ηλιέλαιο

35γρ. γάλα εβαπορέ

15γρ. ζάχαρη

8γρ αλάτι

1 1/2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.γ σκόρδο σε σκόνη

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

400 γρ. κονσέρβα με αποφλοιωμένο ντοματάκι

2 κ.τ.σ ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό

1 κ.τ.γ φρέσκια ρίγανη

1 κ.τ.γ ζάχαρη

1 ½ κ.τ.γ Αλάτι

1 ½ κ.τ.γ φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την σάλτσα πίτσας

Ως προς τα υπόλοιπα υλικά, οι επιλογές είναι απεριόριστες και φυσικά ανάλογες με τα γούστα του καθενός.

Η συνταγή για την σπιτική πίτσα

Για το ζυμάρι

Βάζουμε το νερό, με τη ζάχαρη, τη μαγιά και 2 κουταλιές της σούπας από το συνολικό αλεύρι σε ένα μπολ ανακατεύουμε με σύρμα χειρός.

Αφήνουμε για 10΄ περίπου να δουλέψει η μαγιά, σκεπασμένο με πετσέτα, όταν αφρίσει λίγο τότε θα είναι έτοιμο.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι με το ηλιέλαιο, το εβαπορέ και τέλος το αλάτι.

Ανακατεύουμε με τον γάντζο στο μίξερ ή αλλιώς στο χέρι για να ενσωματωθούν τα υλικά και να γίνει μια λεία και εύπλαστη μπάλα.

Λαδώνουμε καλά το μπολ και βάζουμε από πάνω το ζυμάρι.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και πετσέτα και αφήνουμε για 1 ώρα να φουσκώσει σε ζεστό μέρος.

Αν δεν έχετε ζεστό μέρος, βάλτε τον φούρνο στους 50 βαθμούς.

Σβήστε τον φούρνο, βάλτε μέσα το μπολ και αφήστε για 1 ώρα (με κλειστό φούρνο)

Χωρίζουμε το ζυμάρι στα δυο.

Αλείφουμε με ελαιόλαδο τα δύο ταψιά και απλώνουμε τις ζύμες.

Για την σάλτσα πίτσας

Βάζουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, σκόρδο, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και τον πελτέ και τα ανακατεύουμε πολύ καλά.

Θέλουμε να έχουμε και κάποια κομμάτια ντομάτας στην σάλτσα.

Η σάλτσα πρέπει να μείνει στο ψυγείο, όλο το βράδυ η για 3 ώρες το λιγότερo.

Την σάλτσα της πίτσας δεν την βράζουμε, την κρατάμε ωμή

Αφού βάλουμε επάνω από την σάλτσα, τα υλικά της αρεσκείας μας, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα, για 40 λεπτά.

